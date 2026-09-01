De US Open is in volle gang. Vanaf zondag 30 september doen alle toptennissers een gooi naar een goeie Grand Slam, de laatste van het kalenderjaar. Dinsdag zouden er drie Nederlanders in actie komen in New York, maar zorgt aanhoudende regenval voor flinke vertragingen. Het is daardoor maar de vraag of en wanneer Jesper de Jong, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus in actie komen. Volg hier live de duels die op binnenbanen sowieso wél doorgaan.

Met Griekspoor, Van de Zandschulp en De Jong waren er drie Nederlanders door hun ranking rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Bij de vrouwen hadden 'we' oorspronkelijk dus geen deelnemers, maar Rus en Koevermans sloegen zich de afgelopen dagen door de kwalificaties en brachten het aantal toch op twee. Koevermans, dochter van oud-tennisser en voormalig Feyenoord-directeur Mark Koevermans, maakte in New York haar debuut op een grandslamtoernooi, maar verloor wel meteen.

Live dag 3 US Open

De Nederlandse dag op Flushing Meadows valt waarschijnlijk letterlijk en figuurlijk in het water. Door regenval zijn alle wedstrijden op buitenbanen tot nader order uitgesteld. Pas als het droog genoeg is en blijft, kan daar begonnen worden. Voor Van de Zandschulp (als vierde partij aan de beurt) en Rus (als derde) komt een hervatting waarschijnlijk te laat om dinsdagavond (Nederlandse tijd) plaats te vinden. Alleen Jesper de Jong heeft nog kans, want hij is als tweede partij aan de beurt op baan tien.

Dus is het voor de tennisfans de komende uren kijken naar wedstrijden die gepland staan in overdekte banen, zoals het Arthur Ashe Stadium. Daar is Madison Keys begonnen aan het programma. De Amerikaanse wordt opgevolgd door landgenoten Taylor Fritz, Coco Gauff en de nummer twee van de wereld bij de mannen: Alexander Zverev. Ook namen als Flavio Cobolli, Mirra Andreeva, Gaël Monfils, Alex De Minaur, Rafael Jodar, Paula Badosa, Belinda Bencic en Elena Rybakina komen sowieso wél in actie op dinsdag.

Programma US Open 2026