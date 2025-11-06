De acht beste tennissers ter wereld weten waar ze aan toe zijn bij de ATP Finals. Toptennisser Carlos Alcaraz - nummer twee op de mondiale ranglijst - neemt het in de groepsfase onder andere op tegen Novak Djokovic.

Titelverdediger Jannik Sinner - tevens de nummer één - treft Alexander Zverev. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Hun derde tegenstander is Ben Shelton. Felix Auger-Aliassime en Lorenzo Musetti vechten om de laatste plek in die groep. Momenteel bezet Auger-Aliassime de achtste en laatste kwalificatieplek. Maar opgelet: Musetti kan hem nog passeren als hij deze week het toernooi in Athene wint.

De andere groep bestaat uit Carlos Alcaraz, Novak Djokovic (mits hij deelneemt), Taylor Fritz en Alex de Minaur. De Finals starten zondag met een groepsfase (round-robin systeem). De beste twee uit elke groep plaatsen zich voor de halve finales. De finale staat gepland voor 16 november.

Status van Novak Djokovic

De status van Djokovic, die ook in Athene meedoet, blijft onzeker. De recordhouder met zeven Finals-titels ontbrak vorig jaar en heeft aangegeven pas na het toernooi in de Griekse hoofdstad te beslissen over zijn deelname.

Alcaraz doet voor de derde keer mee aan de Finals; zijn beste prestatie tot nu toe is een halve finale in 2023. Alcaraz en Sinner strijden nog om de nummer 1-positie aan het einde van het seizoen, een titel die beslist wordt door hun prestaties tijdens de Finals.

Zverev is tweevoudig kampioen (2018 en 2021). Fritz verloor vorig jaar de finale van Sinner. De Minaur doet voor het tweede opeenvolgende jaar mee, en Ben Shelton maakt zijn debuut op het toernooi.

WTA Finals

Momenteel zijn ook de WTA Finals bezig. Na donderdag is het daar tijd voor de knock-outfase. De uitslag in één groep is al bekend: Elina Rybakina en Amanda Anisimova gaan door naar de volgende ronde. In de andere poule maken Aryna Sabalenka, Coco Gauff en Jessica Pegula nog kans.