Mijlpaal voor Nederlandse tennisster na merkwaardige partij bij prestigieus toernooi in Rome

Suzan Lamens heeft na een merkwaardige partij de tweede ronde bereikt van het tennistoernooi in Rome. De 25-jarige Zuid-Hollandse was op het gravel in Italië na drie sets te sterk voor Renata Zarazua uit Mexico. Het leverde Lamens een bijzondere mijlpaal in haar loopbaan op.

Lamens, de mondiale nummer 71, brak haar tegenstander drie keer op weg naar de winst in de eerste set. Zarazúa, die twee plaatsen hoger op de wereldranglijst staat, draaide de zaken helemaal om met maar liefst vier breaks in de tweede set. Lamens won in die set slechts vijf punten op haar eigen service.

De Nederlandse herstelde zich echter goed van die inzinking, want in de beslissende set verloor ze geen enkele keer haar servicegame. Ze brak haar Mexicaanse tegenstander drie keer en stapte na iets minder dan twee uur als winnares van de baan: 6-1, 1-6, 6-1.

Mijlpaal voor Lamens

Het was voor Lamens een bijzonder moment, want het was de eerste keer in haar loopbaan dat ze een wedstrijd op gravel in het hoofdtoernooi van een WTA 1000-toernooi wist te winnen. Dat zijn naast de Grand Slams de belangrijkste evenementen van het jaar. Lamens won eerder dit jaar wel al een duel in Indian Wells, maar dat toernooi wordt op hardcourt gespeeld.

Lamens treft in de volgende ronde de Belgische Elise Mertens. De nummer 25 van de wereld had een bye in de eerste ronde. Mertens won dit jaar in Singapore haar negende WTA-titel. De twee tennissters speelden nooit eerder tegen elkaar.

Arantxa Rus

Lamens is niet de enige Nederlandse in het hoofdtoernooi, want ook Arantxa Rus doet mee op het Italiaanse gravel. De mondiale nummer 103 won eerder op dinsdag in de tweede kwalificatieronde met 6-2 6-2 van de Chinese Wang Xiyu. Het is voor Rus de vierde keer dat ze meedoet aan het hoofdtoernooi. Alleen in 2020 wist ze een keertje de tweede ronde te bereiken.