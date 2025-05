Nederlandse oud-tennisser en coach onthult betrokkenheid bij dopingschandaal

Oud-tennisser Thiemo de Bakker (36) heeft in zijn autobiografie 'Breekpunt' onthult dat hij in 2016 positief getest werd op doping. Toch wist de Nederlander een schorsing te ontlopen.

De Bakker heeft op 12 april 2016 positief getest op het middel clenbuterol. Volgens de antidopingautoriteit in het tennis had de Nederlander een te hoge dosis in zijn bloed bij het toernooi van Acapulco. Dat heeft de voormalig toptennisser gezegd in het boek Breekpunt dat vorige maand verscheen.

Volgens De Bakker ontliep hij destijds een schorsing omdat er meerdere tennissers tijdens dat toernooi in Mexico te hoge waarden hadden bij testen. De antidopingautoriteit wees De Bakker erop dat de positieve test waarschijnlijk te maken had met de consumptie van vlees en adviseerde de proftennisser daar vooral in Zuid-Amerika en China op te letten. De Bakker wil er nu verder geen commentaar meer op geven.

Te hoge waarden van het middel zijn in andere sporten wel bestraft. De Spaanse wielrenner Alberto Contador moest in 2012 zijn zege in de Ronde van Frankrijk van 2010 inleveren. Het sporttribunaal CAS bepaalde dat Contador de dopingregels had overtreden toen er vijf picogram clenbuterol in zijn bloed was gevonden. Hij kreeg een schorsing van twee jaar. Contador heeft dopinggebruik altijd ontkend. Volgens hem betrof het een vervuild stuk vlees.

Jesper de Jong

De Bakker was op 19 juli 2010 de nummer 40 van de wereldranglijst. In november 2024 stopte hij met zijn profloopbaan en ging verder als coach van Jesper de Jong. De 24-jarige Nederlander hoopt zich momenteel nog te plaatsen voor het masterstoernooi in Rome als lucky loser. Zelf strandde hij in het kwalificatietoernooi, maar Zizou Bergs, Benjamin Bonzi en Jan-Lennard Struff meldden zich op het laatste moment af voor het hoofdtoernooi.

Verslaving

De Bakker was in zijn autobiografie ook openhartig over de drank-, drugs- en gokverslavingen waar hij mee kampte. "Ik was helemaal niet meer geïnteresseerd in de wereld. Een doodvermoeide semi-prof die maar wat ronddoolde op een tennisbaan", zo is te lezen. "Als iemand voor mijn neus dood was neergevallen, dan zou ik er niets bij hebben gevoeld. XTC was voor mij de manier om intense, diepere gevoelens op te wekken. Met drugs in mijn lichaam lééfde ik tenminste, voelde ik me niet zo alleen."