De deelname van Tallon Griekspoor aan een tennistoernooi in Rusland maakt flink wat los. Minister van Buitenlandse Zaken David van Weel van de VVD riep de tennisser donderdag zelfs op om toch niet te gaan tennissen in Sint-Petersburg.

In de Tweede Kamer was er donderdag een debat over de oorlog in Oekraïne en kamerlid Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) wilde dat het demissionaire kabinet zich zou uitspreken over de deelname van Griekspoor aan het toernooi in Rusland.

Van Weel, minister van Buitenlandse Zaken, deed dat uiteindelijk: "Het is niet verboden om deel te nemen aan toernooien in Rusland, maar ik doe een oproep aan hem om dat niet te doen en te kijken naar de morele aspecten."

Omstreden toernooi in Rusland

Griekspoor werd woensdag als laatste deelnemer gepresenteerd voor de Northern Palmyra Trophies. Dat toernooi wordt op zaterdag 29 en zondag 30 november gehouden in de Russische stad Sint-Petersburg. De Nederlandse tennisser vormt een team met zijn vriendin Anastasia Potapova, Alexander Bublik en Diana Shnaider. Griekspoor gaat dit weekend partijen spelen tegen de Russische wereldtoppers Daniil Medvedev en Karen Khachanov.

Het toernooi wordt gesponsord door Gazprom. Dat bedrijf is in handen van de Russische overheid en de opbrengsten van dat bedrijf worden dan ook als een belangrijke bron van inkomsten gezien om de oorlog in Oekraïne te financieren. Nederland is één van de landen die allerlei sancties tegen Rusland heeft ingevoerd sinds het uitbreken van de oorlog in 2022.

KNLTB op de hoogte

Tennisbond KNLTB laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van het voornemen van Griekspoor om deel te nemen aan de Northern Palmyra Trophies. "Wij hebben contact gehad met Griekspoor om hem te informeren over het standpunt van de KNLTB. Tegelijkertijd staat het spelers vrij om hun eigen keuzes en afwegingen te maken met betrekking tot deelname aan wedstrijden en toernooien in Rusland. Die afweging heeft Griekspoor in dit geval zelfstandig gemaakt, de KNLTB is daar niet bij betrokken."

De tennisbond zegt de richtlijnen van sportkoepel NOC*NSF en de Internationale Tennis Federatie (ITF) te volgen. Die schrijven voor dat er geen spelers of vertegenwoordigende teams namens de bond deelnemen aan evenementen in Rusland als reactie op de oorlog in Oekraïne.

De Australische tennisser Thanasi Kokkinakis deed vorig jaar mee aan het toernooi. De Australische tennisbond had de tennisser echter geadviseerd af te zien van deelname. Hij sloeg dat advies echter in de wind en speelde gewoon.

Boycot van Rusland

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 vinden er geen internationale toernooien van ATP en WTA plaats in Rusland. De internationale tennisfederatie ITF schorste de tennisbonden van Rusland en Belarus, die daardoor ook niet mogen deelnemen aan landentoernooien. Russische en Belarussische tennissers komen in ATP- en WTA-toernooien uit onder neutrale vlag.

