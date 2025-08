De moeder van Carlos Alcaraz vreest voor elke keer dat haar zoon naar het buitenland gaat voor een toernooi. De toptennisser komt namelijk iedere keer terug met méér spullen. En dan heeft ze het niet alleen over de prijzen en bekers die de Spanjaard vaak meeneemt.

De moeder van de 22-jarige Alcaraz is streng voor hem als het gaat om het kopen van nieuwe schoenen. "Ik ben echt een complete sneakerfanaat", zegt de toptennisser tegen Financial Times. "Ik hou ervan. Maar er is thuis geen plek meer voor."

"Mijn moeder verbiedt het me, omdat ik na elk toernooi thuiskom met meer sneakers. Dan zegt ze: 'Breng nou niet nog meer paar, ik heb er geen plek meer voor.'" De moeder van Alcaraz heeft het al zwaar te verduren, want ze moet ook alle bekers en prijzen van haar natuurlijke winnaar opbergen. De tennisser zei daarover: "De trofeeën staan in mijn kamer en in de woonkamer."

'We zoeken een plek'

"We zoeken voor een nieuwe plek om ze allemaal te stallen", gaat Alcaraz verder. Dat geeft hem in ieder geval meer ruimte voor het opbergen van zijn schoenen. De Spanjaard won al twee keer Queen's Club, een toernooi met een gigantische beker voor de winnaar. Daar grapte hij over: "Die heb ik niet mee naar huis genomen."

Overvolle kalender

Alcaraz sprak zich bij hetzelfde medium ook uit over de overvolle tenniskalender. "We proberen de agenda op de schop te krijgen. We willen dat de ATP enkele toernooien schrapt, zodat we meer tijd krijgen om te rusten en om op vakantie te gaan. Het is niet makkelijk, maar we blijven het proberen."

De nummer twee van de wereld gaat verder: "Ik hou van tennissen. Dat is mijn passie, ik heb voor deze sport gekozen. Maar uiteindelijk is het zoals bij alles wat je doet: als je het elke dag doet en geen pauze neemt om op adem te komen, dan neemt de opwinding af. Daarom probeer ik me op andere manieren te vermaken. Ik wil leven."

Op zondag 24 augustus gaat de laatste Grand Slam van dit jaar van start: de US Open.