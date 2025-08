Carlos Alcaraz is al een paar jaar een van de grootste sterren van het mannentennis. Een soort nadeel van zo ontzettend goed en succesvol zijn, is dat hij bij elk toernooi ook veel wedstrijden speelt. Die belasting breekt de Spanjaard op, zegt hij.

De tennisagenda zit stampvol. Er zijn vier grandslamtoernooien, daaronder is er een reeks van negen grote masterstoernooien. En dan zijn er nog toernooien in de categorie ATP-500, waarvoor de grootste toppers vaak al hun neus ophalen, om overbelasting te voorkomen. De nog kleinere evenementen slaan ze standaard sowieso over; dat zijn de plekken waar de mindere goden hun puntjes bij elkaar moeten sprokkelen.

Meer vakantie

In gesprek met Financial Times zegt de nummer 2 van de wereld: "We proberen de agenda op de schop te krijgen. We willen dat de ATP enkele toernooien schrapt, zodat we meer tijd krijgen om te rusten en om op vakantie te gaan. Het is niet makkelijk, maar we blijven het proberen."

"Ik hou van tennissen. Dat is mijn passie, ik heb voor deze sport gekozen. Maar uiteindelijk is het zoals bij alles wat je doet: als je het elke dag doet en geen pauze neemt om op adem te komen, dan neemt de opwinding af. Daarom probeer ik me op andere manieren te vermaken. Ik wil leven."

Golf

Nadat Alcaraz in juni 2025 Roland Garros wederom won, ging hij op vakantie naar Ibiza. Hij legt uit wat hem nog meer aantrekt. "Ik hou van golf spelen. Rafael Nadal is daar goed in, Alex de Minaur is ook een golfspeler. Laatst nam ik het op tegen Andy Murray en hij klopte me. Hij heeft de tijd genomen om grondig te oefenen en dat is te zien. Ook Casper Ruud heeft me verslagen."

Hoewel Alcaraz regelmatig geniet van een feestvakantie, kiest hij dit seizoen bewust voor voldoende rust en herstel. Zo meldde hij zich onlangs af voor het prestigieuze ATP-toernooi National Bank Open in Toronto. Hiermee volgde hij het voorbeeld van andere toppers als Jannik Sinner en Novak Djokovic, die ook prioriteit geven aan hun fysieke en mentale fitheid.