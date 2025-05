Tallon Griekspoor aast op revanche tegen toptennisser na 'pijnlijkste nederlaag uit carrière'

Tallon Griekspoor is zelfverzekerd over zijn winkans tegen Alexander Zverev, ondanks zijn vele verliespartijen tegen de huidige nummer drie van de wereld: "Het staat onderling 7-2 in zijn voordeel, maar het had net zo goed 5-4 voor mij kunnen staan."

Ondanks dat de Nederlandse tennisser naar eigen zeggen "nog geen geweldig tennis heeft laten zien", acht hij zijn kans om te winnen van de Duitser redelijk. Dat laat hij zaterdag weten aan de media na zijn gewonnen wedstrijd tegen de 21-jarige Amerikaanse Ethan Quinn. De Nederlander had het wel even lastig tegen de qualifier en kwam zelfs op achterstand, maar trok uiteindelijk aan het langste eind: 4-6 6-1 6-7 6-1 6-4.

Primeur voor Griekspoor

De Nederlandse nummer 35 van de wereld haalde nog nooit de vierde ronde van een grandslamtoernooi. Tot dusver was de derde ronde telkens zijn eindstation. Hoewel Zverev de favoriet is, is Griekspoor niet bang voor de Duitser. "Ik krijg altijd kansen tegen deze jongen. Ik heb negen keer tegen Zverev gespeeld. De allereerste keer was ik kansloos, maar de acht keren daarna absoluut niet," concludeerde hij zelfverzekerd.

Revanche

De aanstaande wedstrijd tegen de Duitser zou in elk geval een uitgelezen kans zijn voor een revanche voor Griekspoor. Een jaar geleden ging hij namelijk op zeer pijnlijke wijze onderuit tegen Zverev in Parijs, nadat hij 4-1 tegen hem voor stond in de vierde set, maar uiteindelijk de set verloor met 7-5.

Die wedstrijd zorgde niet alleen voor een vervelende herinnering aan de wedstrijd, maar ook aan Parijs bij de Nederlander: "Dat is zonder twijfel de pijnlijkste nederlaag uit mijn carrière en die spookt ook nog geregeld door mijn hoofd. Toen ik vorig jaar voor de Olympische Spelen hier terugkwam, wilde ik ook zo snel mogelijk weg. Ik vond het vreselijk om terug te komen op deze plek."

Alles over Roland Garros

