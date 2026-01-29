Elena Rybakina heeft zich voor de tweede keer in haar loopbaan geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Kazachse versloeg donderdag in de halve finales de Amerikaanse Jessica Pegula: 6-3, 7-6 (7). Rybakina zorgt daarmee voor een herhaling van de zinderende finale van 2023 tegen Aryna Sabalenka.

Rybakina kende een moeizaam 2025 waarin ze op geen enkel grandslamtoernooi de kwartfinales wist te halen. De Kazachse toonde aan het eind van het jaar echter tekenen van herstel door de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters, te winnen en die lijn heeft ze in 2026 doorgetrokken.

De Wimbledon-kampioene van 2022 had tot de halve finales nog geen enkele set verloren en lange tijd kon ook Pegula kon het haar niet echt lastig maken. De Amerikaanse had moeite met de sterke service van Rybakina en aangezien ze zelf direct werd gebroken, ging de eerste set na ongeveer een half uur tennis naar de Kazachse nummer 5 van de wereld.

Rybakina blijft overeind na nerveus einde

Ook in set twee sloeg Rybakina snel toe en toen ze op 5-3 drie matchpoints kreeg, leek de zege binnen. Pegula werkte die echter weg, brak de Kazachse vanuit het niets terug en kwam op 5-5. Rybakina mocht na een nieuwe break op 6-5 weer serveren voor de winst, maar opnieuw was ze de zenuwen niet de baas.

In de tiebreak kreeg Pegula zelfs twee setpoints, maar op dat moment was Rybakina plotseling weer bij de les. Ze maakte het op haar vierde matchpoint even later alsnog af en dus mag de Kazachse zich opmaken voor haar derde finale op een grandslamtoernooi.

Herhaling van zinderende finale

In de eindstrijd treft Rybakina zaterdag de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka. De Belarussische won eerder op de donderdag van Elina Svitolina. Voor Rybakina en Sabalenka wordt het de tweede keer dat ze in Melbourne de finale tegen elkaar spelen.

De twee tennissters kwamen elkaar in 2023 al eens tegen in de eindstrijd en dat werd een zinderend duel. Sabalenka trok toen na 2,5 uur met 6-4 in de derde set aan het langste eind en won daarmee haar eerste van vier grandslamtitels.

Hoewel Sabalenka nauwelijks te verslaan is op hardcourt lijkt Rybakina zeker niet kansloos in de finale. De Belarussische leidt weliswaar met 8-6 in onderlinge ontmoetingen, maar won er maar vier van de laatste tien. Hun laatste partij werd ook gewonnen door Rybakina. De Kazachse was op hardcourt te sterk in de finale van de WTA Finals afgelopen jaar.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.