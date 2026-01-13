Kiki Bertens krijgt vanaf dit seizoen een nieuwe rol in de tenniswereld. De 34-jarige oud-toptennisster wordt namelijk de nieuwe captain van het TeamNL Billie Jean King Cup-team. "Ik voel me vereerd dat ik deze stap mag zetten."

Bertens volgt met haar nieuwe rol Elise Tamaëla op, haar eigen voormalige coach. Zij leidde de afgelopen vier jaar het Billie Jean Cup-team. Oud-tennisser Ralph Kok wordt Bertens' nieuwe assistent, meldt de tennisbond in een persbericht. De Billie Jean Cup is de vrouwelijke tegenhanger van de Davis Cup, waar tennissers in landenteams tegen elkaar strijden.

Imposante loopbaan

De 34-jarige Bertens is de succesvolste Nederlandse tennisster van de afgelopen decennia. Ze bereikte in 2019 de vierde plaats op de wereldranglijst, won tien WTA-titels in het enkelspel en speelde jarenlang voor Nederland in de Fed Cup (nu Billie Jean King Cup). In 2016 hield de toptennisster Nederland in haar greep door de halve finale te bereiken van Roland Garros. Deze verloor ze helaas met 2-0 in sets van tennisicoon Serena Williams. Twee jaar later behaalde Bertens ook de halve finale van de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters.

'Speciale plek in mijn hart'

De rol van captain is niet helemaal nieuw voor Bertens. Zij verving Tamaëla al eens in het najaar van 2024 in een play-off tegen Slovenië en fungeerde ook al als assistent. "Ik voel me vereerd dat ik deze stap mag zetten en de rol van Elise mag overnemen", zegt Bertens in een verklaring via de bond.

"De Billie Jean King Cup heeft altijd een speciale plek gehad in mijn hart, als speelster en de laatste jaren ook als assistent. Ik heb enorm veel zin om samen met het team verder te bouwen en onze speelsters te helpen het maximale uit zichzelf te halen", aldus Bertens. Op 6 april komt het Nederlandse team voor het eerst in actie onder leiding van Bertens. Wie de tegenstander is en waar de duels worden gehouden is nog niet bekend.