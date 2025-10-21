Toptennisster Kiki Bertens en coach Raemon Sluiter waren jarenlang een bijzonder succesvol duo. De samenwerking kende ook lastige momenten, maar er is één gebeurtenis die er voor de Rotterdammer écht bovenuit stijgt.

Bertens en Sluiter werkten samen van 2015 tot eind 2019. Een periode waarin de Westlandse tennisster meerdere grote toernooien won, de halve finales van Roland Garros en de WTA Finals bereikte én de nummer vier op de wereldranglijst werd.

De twee hadden veel discussies en het zelfvertrouwen van Bertens was vaak een struikelblok. Maar toen zij daaraan ging werken, ging ze met sprongen vooruit. Sluiter vertelt in de podcast Druk, over het omgaan met druk in de topsport, welk effect het gegroeide vertrouwen had.

Wimbledon

“De grootste switch die zij heeft gemaakt, en dat klinkt misschien heel simpel, is dat ze er minder zwaar aan is gaan tillen”, aldus Sluiter over zijn pupil. “Zij had echt het gevoel dat als zij een wedstrijd verloor, dat de wereld dan instortte.”

“Zij had ook het gevoel dat iedereen daarnaar keek, dat iedereen Wimbledon zat te kijken. Nou, er kijken veel mensen Wimbledon, maar er zijn ook veel mensen die het geen ene reet interesseert. Je zit in dat kleine bubbeltje waarin het alles voor je is en ook alles voor je hoort te zijn, maar zij is het iets meer gaan relativeren.”

“Ze is zich ook beter over zichzelf gaan voelen. Zij was fysiek in het begin van haar carrière, als je het echt over topfit voor tennissters hebt, dan was ze te zwaar. Daar heeft ze echt gigantisch hard aan gewerkt.”

Fotoshoot

“Ze is op een gegeven moment echt één van de fitste spelers van het circuit geworden", stelt Sluiter. "En ik denk dat ze daar ook gewoon veel vertrouwen uit gehaald heeft. Als jij altijd het gevoel zelf hebt gehad dat je te zwaar was, je gewicht niet durfde te zeggen en ineens komen de mensen naar je toe en die zeggen: ‘Wat zie jij er goed uit!’”

“En ze zag een fotoshoot van zichzelf in de Holland Herald. Dat zag er echt geweldig uit. Op een gegeven moment als je hard werkt, als je goede dingen doet, dan komt er een bepaalde druk bij kijken, maar je gaat ook meer zelfvertrouwen krijgen. En dat is denk ik wat er bij Kiki is gebeurd. En dat was voor mij persoonlijk als coach het mooiste om te zien.”

'Kippenvel'

Dan vertelt Sluiter een verhaal dat volgens hem echt de kern raakt: “Kiki durfde in het begin van onze samenwerking echt niks over haar gewicht te zeggen. Dan vroeg ik gewoon heel normaal aan haar: ‘Ok, hoeveel weeg je nu dan?’ Dan reageerde ze: ‘Nee, sorry Ray, dat kan ik echt niet zeggen, dat is echt te zwaar.’”

“In het laatste jaar dat wij samenwerkten en zij echt topfit was, speelde ze in Adelaide tegen Elise Mertens een derde set. Kiki mocht niet van de baan af om een droog shirtje aan te doen, omdat ze al een plaspauze had gehad en je maar een beperkt aantal keer van de baan mag. Dus die trok daar in een stadion van 4000 of 5000 mensen haar bezwete shirtje uit. Heel relaxed. Keek heel rustig waar het droge shirtje was en deed het droge shirtje aan.”

“Dat was dus iemand die nooit over haar gewicht durfde te praten, die zich schaamde over hoe ze eruit zag en die nooit in volle stadions wilde spelen. Ze speelde het liefst op baantje zestien waar twee mensen aan het kijken waren. Ik had op dat moment echt het kippenvel zó hoog staan.”

'Progressie van de persoon'

“Er stond ineens iemand die er niet over nadacht en zich volledig comfortabel voelde met zichzelf", aldus Sluiter. "En die iets ogenschijnlijk simpels als een shirtje wisselen gewoon deed en doorging alsof er niks aan de hand was. Terwijl als dat twee jaar daarvoor gebeurd was, dan had ze gekeken hoeveel mensen er zaten en dan had ze wat geprobeerd en zich verstopt.”

“Dat is ogenschijnlijk een klein iets, maar voor mij zei het alles over de progressie die zij doorgemaakt had. En die gaat ook forehands, backhands en service, alleen dit gaat over de progressie van de persoon, het zelfvertrouwen van de persoon dat toegenomen is.”

Emotioneel

“Ik heb dit verhaal weleens eerder verteld", besluit Sluiter. "Dan was ik misschien een beetje moe, maar dan sprongen echt de tranen in mijn ogen. Omdat dat echt was waar het om ging. Ik wist hoe zwaar dat soort dingen waren aan het begin van haar carrière en hoe ze daar uiteindelijk een weg in heeft gevonden, is voor mij mooier dan de titels waar ik als coach bij geweest ben.”

De twee gingen eind 2019 op niet al te vrolijke wijze uit elkaar. Twee jaar later hing Bertens haar racket aan de wilgen. Inmiddels kunnen ze het volgens Sluiter weer prima met elkaar vinden.