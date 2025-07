Kiki Bertens, ooit de nummer vier van de wereld, maakt haar rentree op Wimbledon. Dit keer bij de veteranen. In een openhartig gesprek met Sportnieuws.nl blikt de oud-toptennisster, die normaliter niet van media-aandacht houdt, terug op een opvallend moment in een tv-programma waar ze aan deelnam: "Denk dat dat een grapje was."

Enkele jaren geleden zette Bertens een punt achter haar profcarrière en begon ze aan een nieuw avontuur als moeder. “Ik heb nu twee kids, eentje van drie en eentje van net een jaar.” Toch heeft ze tennis nog lang niet losgelaten. Bij de KNLTB werkt ze als tenniscoach en begeleidt ze jonge talenten van veertien tot twintig jaar, die ze met veel passie coacht en traint.

Blijft bijzonder

De tennislegende speelde grote masterstoernooien en Grand Slams, maar het gevoel om op Wimbledon te staan blijft speciaal voor Bertens, die de tradities van het toernooi adoreert: “Het blijft heel bijzonder. Ik denk dat veel mensen, als ze aan tennis denken, meteen aan Wimbledon denken. Het heilige gras, alles in het wit, aardbeien, noem maar op. Ik heb er veel zin in om na een paar jaar afwezigheid weer terug te gaan.”

De voormalig nummer vier van de wereld werd gevraagd om mee te doen bij de veteranen: “een enorme eer”, maar had naast de eer nog een andere belangrijke reden om mee te doen: “Ik wilde eens kijken hoe het nu voelt om op Wimbledon te spelen zonder alle druk en stress die er vaak tijdens mijn carrière bij kwam kijken.”

'Week in week uit druk voelen'

De druk die bij het leven van een proftennisser komt kijken, was altijd een van de grootste uitdagingen in haar carrière. Bertens hield nooit van media-aandacht, maar nam in 2020, terwijl Nederland in de ban was van covid-19, bij hoge uitzondering deel aan het tv-programma De 3 Sterren Camping. In dit programma van het voormalig zangduo Nick & Simon en Kees Tol probeerden zij samen met BN’ers te ‘onthaasten’ en op te laden. Daar vertelde Bertens openhartig over de druk en spanning die haar topsportcarrière met zich meebracht.

Zeker in het begin van haar profcarrière zorgde dat ervoor dat ze regelmatig moest overgeven voor wedstrijden. Uiteindelijk werd dat “door ervaring en het steeds meer spelen van grote wedstrijden en toernooien op grote banen”, minder, vertelt ze in gesprek met deze site. “Toch ben ik er nooit helemaal vanaf gekomen, het hoort er ook bij. Die spanning, iedereen gaat door mentaal zware fases heen, ook de echte toppers. Het is soms zwaar om week in week uit de druk te voelen om te moeten presteren, terwijl alle ogen voor je gevoel op jou gericht zijn.”

'Denk dat dat een grapje was'

In hetzelfde tv-programma deed Simon Keizer een opmerkelijke onthulling. Ter afsluiting van elke aflevering zongen Nick & Simon hun gasten toe met een persoonlijk lied. "Lieve Kiki Bertens, om jouw tennisspel beroemd, en dat is waarom ik mijn dochter naar jou heb vernoemd," zong Keizer de voormalig toptennisster toe. "Ik denk dat dat een grapje was", blikt Bertens lachend terug. "Maar als het wel zo is kan ik het alleen maar zien als een eer, heb ik blijkbaar toch een positieve indruk achter gelaten bij mensen."

'Niet terecht'

“Het zit denk ik gewoon niet zo in me als persoon,” antwoordt Bertens eerlijk op de vraag waarom ze nooit van de media-aandacht hield tijdens haar carrière. “Ik vond het lastig als alle ogen op mij gericht waren, vooral als het goed ging, maar ook dat er eigenlijk niks was als je verloor. Alsof ik een beter mens werd door te winnen, dat gevoel had ik vaak, en dat vind ik niet terecht. Ik denk altijd maar: iedereen doet zijn ding waar hij of zij goed in is en bij opbloeit. En dat is altijd goed, wat dat ook mag zijn. Prestaties staan los van de persoon zelf.”

Alles over Wimbledon

