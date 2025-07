Venus Williams is met een zege teruggekeerd op de tennisbaan. De 45-jarige Amerikaanse was samen met haar landgenote Hailey Baptiste te sterk voor de Canadese Eugenie Bouchard en Amerikaanse Clervie Ngounoue in de eerste ronde van het dubbelspel van het toernooi van Washington: 6-3 6-1.

Williams kampte het afgelopen jaar met gezondheidsproblemen en vierde na zestien maanden haar rentree op een WTA-toernooi. De zus van Serena heeft een wildcard geaccepteerd en neemt ook deel aan het enkelspel van het toernooi in Washington. Ze won zeven grandslamtitels in het enkelspel. Williams stuit in de eerste ronde van het enkelspel op haar landgenote Peyton Stearns.

Feestje bij tennislegende

Na haar zege met Baptiste was de sfeer bij Williams uitstekend. Op Instagram liet ze weten dolblij te zijn met haar zege met haar nieuwe dubbelpartner. In de auto terug naar huis vierde ze met haar autogenoten breeduit lachend een feestje.

Het wordt haar eerste enkelpartij in bijna anderhalf jaar tijd. Op 19 maart 2014 verscheen ze voor het laatste op de baan voor een duel. Toen was ze kansloos tegen Diana Shnaider tijdens een toernooi in Miami. Haar laatste overwinning in een enkelpartij dateert van augustus 2023, toen ze Veronika Kudermetova versloeg. De laatste keer dat ze dubbelde, was in 2022 met haar zusje Serena.

Heel veel jaren eerder, in 1994, maakt de toen pas 14-jarige Venus haar debuut. Zij en haar jongere zusje Serena waren jarenlang sensaties op de tennisbaan. Samen wonnen ze bijvoorbeeld drie keer goud in het dubbelspel op de Olympische Spelen, onder meer door in 2000 het Nederlandse duo Kristie Boogert en Miriam Oremans te verslaan.

Ook individueel regende het prijzen. Serena, die in 2022 stopte met tennis, won maar liefst 23 Grand Slams en ook Venus heeft een bomvolle prijzenkast. Ze was vijf keer de beste op Wimbledon en won tweemaal US Open.

Vertrouwen bij Venus Williams

Dat ze haar eerste partij in lange tijd samen met haar collega wist te winnen, daar hoopte Williams vanzelfsprekend al op. Voorafgaand aan het toernooi klonk ze vol vertrouwen. "Ik heb er absoluut vertrouwen in dat ik goed zal spelen. Ik ben nog steeds dezelfde speelster, Ik heb een harde slag en dat is mijn handelsmerk."