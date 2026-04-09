Toptennisser Holger Rune zal volgende maand zijn comeback maken op de baan. Door een slepende blessure kwam hij sinds oktober niet meer in actie. De Deen heeft donderdag zijn terugkeer aangekondigd.

De 22-jarige zal deelnemen aan de Hamburg Open in mei. Dat meldt de organisatie van het toernooi op Instagram. "De comeback begint", wordt er geschreven. "Terug op gravel, terug om te strijden."

Rune hield eind oktober een zware blessure over aan een duel in het ATP-toernooi van Stockholm tegen de Fransman Ugo Humbert. De nummer 27 van de wereldranglijst verliet in tranen de baan. Hij moest geopereerd worden aan zijn achillespees, waardoor zijn seizoen vroegtijdig ten einde kwam.

Hij sprak eerder openhartig over zijn herstel en hoopte daar ook iets positiefs uit te halen. "Misschien is dit precies wat ik nodig had om mijn talent echt serieus te nemen. Ik heb altijd hard gewerkt, maar misschien niet altijd op de juiste manier", zei hij. Door zijn revalidatie wordt Rune genoodzaakt om anders tegen zijn dagelijkse routine aan te kijken. "Nu word ik gedwongen om alles opnieuw te bekijken: mijn lichaam, mijn schema, mijn mentaliteit."

Roland Garros

Hij wil sterker terugkomen en zou zich meteen kunnen bewijzen op de tweede Grand Slam van het jaar: Roland Garros. Dat toernooi vindt plaats van 18 mei tot en met 7 juni. Rune kwam nooit verder dan een kwartfinale op een grandslamtoernooi.

Vorig seizoen maakte Rune nog indruk met zijn finaleplaats bij de ATP Masters van Indian Wells en door zijn gewonnen finale van het ATP-toernooi van Barcelona tegen Carlos Alcaraz. Zijn beste seizoen tot nu toe beleefde hij in 2023. Toen stond hij zelfs een tijdje op de vierde plek van de wereldranglijst.