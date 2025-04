Oud-coach van toptennisser Jannik Sinner onthult reden achter veelbesproken breuk: 'Hij was laaiend'

De voormalige coach van Jannik Sinner, Riccardo Piatti, die zeven jaar met de Italiaan samenwerkte, heeft zich voor het eerst uitgesproken over hun veelbesproken breuk.

Piatti, de man die Jannik Sinner begeleidde tijdens zijn weg naar de top van het tennis, heeft zich voor het eerst uitgesproken over hun veelbesproken breuk in 2022. In een emotioneel interview met Corriere della Sera blikte de Italiaan terug op hun zevenjarige samenwerking, die eindigde toen Sinner twintig was. Piatti gaf een bijzonder inkijkje in de redenen achter hun breuk.

'Ik was de weg kwijt'

Piatti, die Sinner begon te coachen toen hij dertien was, gaf toe dat de breuk hem behoorlijk raakte. "Na Jannik had ik een paar maanden waarin ik even de weg kwijt was," zei hij. "Ik stopte met het leven van anderen te leiden, 52 weken per jaar onderweg, met een gezin dat zich volledig aanpaste aan de behoeften van de speler". De 66-jarige coach schuwde het niet om de redenen achter hun breuk te benoemen. "Hij koesterde wrok jegens mij vanwege dingen die op de baan gebeurden", onthulde Piatti.

'Enige manier om de top te halen'

"Het is een normale dynamiek tussen coach en speler. Ik wilde altijd dat Jannik zelfstandig zou worden; ik wist dat hij op een dag zijn eigen weg zou gaan. Maar bij hem moest ik een strenge, soms zelfs rigide coach zijn. Dat was mijn rol". En dat is een rol waar hij nog steeds volledig achter staat. Op de vraag of hij opnieuw dezelfde harde aanpak zou hanteren, was Piatti duidelijk: "Ja, het was de enige manier om de top te bereiken."

Die harde aanpak wierp zijn vruchten af. Onder Piatti’s begeleiding groeide Sinner uit van een veelbelovende talent tot een serieuze kanshebber op grandslamtitels. Hij legde daarmee de basis voor het latere succes van de Italiaan, waaronder drie grote toernooizeges. “In Jannik en zijn grandslamtitels zie ik veel terug van het werk dat we samen hebben gedaan", zei Piatti.

Jannik Sinner

Sinner, inmiddels 23 jaar, staat al tien maanden op de eerste plaats van de wereldranglijst. Vorig jaar won hij zijn eerste grandslamtitel op de Australian Open en sloot het jaar af met winst op de US Open. In januari verdedigde hij met succes zijn titel in Melbourne door Alexander Zverev in de finale in drie sets te verslaan.

Schorsing

In februari werd hij voor drie maanden geschorst vanwege een positieve test op Clostebol in 2024. De World Anti-Doping Agency (WADA) accepteerde Sinner zijn uitleg over de positieve test, maar benadrukte dat ''een atleet verantwoordelijk blijft voor de nalatigheid van zijn entourage''. De tennisser reageerde onlangs tegenover Sky Sport op de schorsing. Hij vindt zijn schorsing van drie maanden "oneerlijk", maar koos naar eigen zeggen voor de "minst slechte" optie.

"Het had allemaal nog veel oneerlijker kunnen zijn. Hoewel ik de straf moeilijk kon accepteren, denk ik dat we het beste hebben gedaan", aldus de Italiaan, die over een maand in Rome voor eigen publiek zijn rentree zal maken.