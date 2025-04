Tenniskampioen Jannik Sinner verbreekt stilte na dopingschorsing: 'Mijn rentree zal moeilijk worden'

Toptennisser Jannik Sinner zit in een gekke situatie: de Italiaan is geschorst, maar staat nog wel eerste op de ATP-ranking. Sinner ging in februari 2025 akkoord met de schorsing en reageert daar nu voor het eerst publiekelijk op.

Sinner vindt zijn dopingschorsing van drie maanden "oneerlijk", maar koos naar eigen zeggen voor de "minst slechte" optie.

"Het had allemaal nog veel oneerlijker kunnen zijn. Hoewel ik de straf moeilijk kon accepteren, denk ik dat we het beste hebben gedaan", zegt de Italiaanse nummer 1 van de wereld tegen Sky Sport, in zijn eerste interview sinds zijn schorsing begin februari.

Rentree

De 23-jarige Sinner maakt over een maand in Rome voor eigen publiek zijn rentree. "Ik kan niet wachten om daar weer te spelen, maar mijn rentree zal ook moeilijk worden met zoveel ogen op mij gericht. Ik heb geen idee hoe andere spelers gaan reageren", zegt de drievoudig grandslamwinnaar.

Geschorste tennistopper Jannik Sinner moet op de blaren zitten: Italiaan kan fluiten naar prijs Jannik Sinner moet op de blaren zitten nu hij geschorst is na betrapt te zijn op doping. De Italiaanse tennistopper, nummer één van de wereld, kan fluiten naar een prestigieuze prijs.

Verboden stof

Sinner ging in februari akkoord met een door dopingautoriteit WADA voorgestelde schorsing van drie maanden, nadat de autoriteit eerder een tot twee jaar had geëist. De Italiaan testte vorig jaar twee keer positief op de verboden stof clostebol, maar volgens de WADA buiten zijn schuld om.

Ontslagen trainer Jannik Sinner doet na dopingschorsing zijn verhaal: 'Ik was me volledig bewust van het verbod' Bijna een jaar geleden kwam de dopingzaak rond Jannik Sinner, de nummer één van de ATP-ranglijst, aan het licht. Umberto Ferrara, de toenmalige fysieke trainer van de Italiaan, heeft nu besloten zijn verhaal te doen. Hij voelt zich verantwoordelijk voor het schandaal.

Fysio

De fout,werd gemaakt door fysiotherapeut Giacomo Naldi, aan wie hij het medicijn had uitgeleend voor een wondje. “Ik stelde voor dat hij het zou gebruiken omdat de wond op zijn vinger maar niet genas en zijn werk bemoeilijkte”, zegt Ferrara waarbij hij benadrukt dat hij de fysiotherapeut had gewaarschuwd voor de risico's van contact met Sinner na gebruik van de spray.

Protestbrief

Sinner is door dit alles vermoedelijk toch al geen grote fan van het bestuur van de tennisbond ATP. Wellicht zette hij daarom deze week gretig zijn krabbel onder een protestbrief richting de bonden.

Een groep van 20 toptennissers, waaronder Novak Djokovic, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka en Coco Gauff, heeft een brief ondertekend gericht aan de organisatoren van de vier Grand Slam-toernooien. De tennissers trekken aan de bel over de verdiensten van de grote toernooien. In de brief eisen toptennissers een verhoging van het prijzengeld en meer invloed op belangrijke beslissingen die volgens hen "direct van invloed zijn op hun carrière".

Djokovic, Sinner en andere toptennissers trekken aan de bel en sturen kritische brief naar Grand Slams Een groep van 20 toptennissers, waaronder Novak Djokovic, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka en Coco Gauff, heeft een brief ondertekend gericht aan de organisatoren van de vier Grand Slam-toernooien. De tennissers trekken aan de bel over de verdiensten van de grote toernooien.