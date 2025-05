Nachtmerrie voor toptennisser Roland Garros: urenlange winstpartij voor niets geweest

Thuisspeler Arthur Fils baalt zich kapot. De Franse nummer één zou zaterdag in actie komen in de derde ronde van Roland Garros, maar moest zich afmelden vanwege een blessure. Gisteren speelde hij nog een marathonpartij.

De 20-jarige Fransman was bezig aan zijn beste Roland Garros in zijn nog korte loopbaan. De nummer dertien van de wereld is een van de grootste talenten in de tenniswereld en werd gezien als kanshebber om ver te komen in Parijs.

In de tweede ronde versloeg hij de Spanjaard Jaume Munar. In een marathonpartij won hij uiteindelijk in een vijfsetter: 7-6 (3) 7-6 (4) 2-6 0-6 6-4. De wedstrijd duurde liefst vier uur en 25 minuten.

Met verdriet terugtrekken

Zaterdag stond de topper tegen Andrey Rublev op het programma. Hij ontvangt nu een bye en speelt mogelijk in de vierde ronde tegen Jannik Sinner. "Hallo allemaal, met verdriet moet ik aankondigen dat ik me moet terugtrekken uit het schema van dit toernooi waar ik zo van hou", schreef Fils op Instagram. "Een moeilijke maar noodzakelijke beslissing na medisch advies. Bedankt allemaal voor jullie steun. Ik kijk ernaar uit om volgend jaar terug te keren naar Roland Garros. Tot snel."

Na de wedstrijd met Munar erkende de Fransman erg moe te zijn. "Ik heb wat problemen met mijn rug, maar dat komt omdat ik jong ben. Ik ben eraan gewend. En ik heb ook kramp. Een beetje van alles. Dat alles bij elkaar voelt niet erg goed", vertelde hij na de marathonpartij.

De Franse toptennisser wacht nog op zijn eerste grote succes in een grandslamtoernooi. Hij steeg afgelopen jaar op de wereldranglijst door zijn steady resultaten. Hij haalde drie kwartfinales op rij in ATP1000-toernooien: de Indian Wells Open, Miami Open en de Monte Carlo Masters. In 2024 won hij twee toernooien op het ATP500-niveau.

