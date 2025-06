Michaëlla Krajicek (36) kreeg zondag een prachtig afscheid van de tennissport tijdens de Libéma Open. De voormalig topspeelster is moeder van twee kinderen en ze legt via haar Instagram uit waarom ze het racket aan de wilgen hangt.

Voordat de vrouwenfinale op de Libéma Open begon, kreeg Krajicek een eerbetoon op het Centre Court. Ze is de enige Nederlander die ooit het enkelspel op het gras van Rosmalen wist te winnen. Dat deed ze op haar zeventiende jaar. Qua Grand Slams was de kwartfinale op Wimbledon van 2007 haar beste resultaat. Haar hoogste plek op de wereldranking bij de vrouwen was de dertigste plaats.

Kinderen

Via haar Instagram beantwoorde Krajicek een aantal vragen over haar pensioen. Zo waren fans benieuwd naar de reden dat ze niet meer de baan opgaat. "Ik had het eigenlijk dus nog niet voor mezelf afgesloten. Voordat ik zwanger raakte van onze eerste zoon Valentijn. Dus voor mij brandde vorig jaar het vuur nog van binnen om het nog een keer te proberen. Maar niet veel later besefte ik dat het met twee kinderen en een vriend die zelf ook professioneel tennist niet meer ging lukken."

Ex-toptennisster Michaëlla Krajicek in tranen bij ontroerend afscheid: 'We gaan je missen' Het was een emotioneel moment op het centre court van Rosmalen: Michaëlla Krajicek, ooit 's werelds nummer 30 in het enkelspel, nam zaterdag definitief afscheid van het professionele tennis. De 36-jarige Nederlandse barstte in tranen uit tijdens haar afscheidsmoment op het Libéma Open, het toernooi waar ze zelf ooit schitterde.

Drijfveer

Ook vertelt Krajicek over de drijfveer tijdens haar carrière. 'Tijdens mijn tweede zwangerschap merkte ik dat het hoofdstuk tennis voor mij nog niet helemaal afgesloten voelde. Ik wilde weten of er nog iets inzat en of ik het op mijn eigen manier mooi kon afronden. Maar al snel besefte ik: hoe ik het moederschap zie en hoe ik wil zijn als moeder is simpelweg niet te combineren met een carrière als proftennisser. En dat is oké.'

Padel

Toch kan Krajicek haar liefde voor de sport niet helemaal wegstoppen. Ze wil haar tennisracket weer in gaan ruilen voor een padelracket. 'Ik ben zeker van plan om weer te gaan padellen. Hoe fanatiek het wordt, dat zie ik de komende tijd wel. Maar ik sta inmiddels alweer op de baan en dat ga ik zeker blijven doen.'