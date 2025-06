Het was een emotioneel moment op het centre court van Rosmalen: Michaëlla Krajicek, ooit 's werelds nummer 30 in het enkelspel, nam zaterdag definitief afscheid van het professionele tennis. De 36-jarige Nederlandse barstte in tranen uit tijdens haar afscheidsmoment op het Libéma Open, het toernooi waar ze zelf ooit schitterde.

Onder luid applaus van het publiek en zichtbaar geëmotioneerd sprak Krajicek haar laatste woorden als actief speelster. Familie, vrienden, fans en collega’s zagen hoe een mooi hoofdstuk in het Nederlandse tennis werd afgesloten. De organisatie eerde haar met een ontroerend eerbetoon. "Prachtige carrière, prachtige vrouw. Bedankt voor alles, Michaëlla! We gaan je missen", schreef de organisatie van Libéma Open op Instagram.

"Ik wil echt iedereen bedanken die mij heeft geholpen en gesteund", zei Krajicek zichtbaar geëmotioneerd. "Iedereen die er altijd voor mij is geweest, die in mij geloofde en mij heeft geholpen om mijn dromen werkelijkheid te maken. Dank jullie wel. Dit betekent ontzettend veel voor mij."

Mooie loopbaan, groot gemis

Krajicek beleefde een indrukwekkende carrière, met hoogtepunten in zowel het enkel- als het dubbelspel. Ze won drie WTA-titels in het enkelspel en stond twaalf keer op het heilige gras van Wimbledon. In het dubbelspel reikte ze tot de halve finales van de US Open en maakte ze jarenlang deel uit van de wereldtop. De jongere zus van Wimbledon-winnaar Richard Krajicek stond bekend om haar harde service, vechtersmentaliteit en doorzettingsvermogen. Blessures hielden haar carrière geregeld tegen, maar telkens vocht ze zich terug.

Ook het grastoernooi in Rosmalen heeft een speciale plek in haar hart. In 2006 won ze het enkelspel door in de finale de Russische Dinara Safina te verslaan. Twee jaar later triomfeerde ze opnieuw, dit keer in het dubbelspel en voor eigen publiek. Het maakte haar tot een publiekslieveling op eigen bodem.

Richard Krajicek ontbreekt op emotionele dag

Opvallend was de afwezigheid van haar broer Richard Krajicek, die oorspronkelijk zou speechen tijdens het afscheid van zijn zus. Vanwege zijn recente hartoperatie was hij er niet bij op het centre court in Rosmalen. Wel lijkt hij via een videoboodschap te hebben gesproken. Zijn stem was te horen tijdens het eerbetoon. Michaëlla luisterde zichtbaar geëmotioneerd naar zijn woorden.

Tijd voor iets nieuws

Met haar afscheid komt er een einde aan een vertrouwd gezicht op de tennisbaan. Michaëlla gaf eerder aan zich na haar carrière te willen richten op haar gezin en nieuwe ambities buiten het tennis. "Ik ben ongelooflijk dankbaar voor alles wat deze sport mij heeft gebracht", liet ze eerder al weten. "Maar nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk."