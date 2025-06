Nederlands tennistalent (22) krijgt twee keer prachtig nieuws en beleeft wedstrijd om nooit meer te vergeten

Roland Garros was de afsluiter van het gravelseizoen en dus is het nu tijd voor grastoernooien. De Libéma Open staat in Rosmalen direct op het programma. Het toernooi zit vol met Nederlanders, onder wie de 22-jarige Anouck Vrancken Peeters. Zij maakt haar debuut op het hoogste niveau.

De Libéma Open is een WTA250-toernooi, de laagste klasse in het professionele tennis. Het is een toernooi waar wereldtoppers en opkomende talenten de kans krijgen om te schitteren. De organisatie van het grastoernooi mag ook enkele wildcards uitgeven aan tennissers.

Wildcard

En daar kan soms best een verrassing tussen zitten. Bij de mannen kregen top 100-spelers Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp een wildcard, omdat ze zich net niet automatisch plaatsten voor de Libéma Open. Maar soms worden er ook lager geplaatste spelers uitgenodigd.

Het was de droomdag voor de 22-jarige Vrancken Peeters. Zij is de huidige 490 van de wereld en werd verrast met een wildcard van de organisatie. Doordat Van de Zandschulp zich op het laatste moment afmeldde met een blessure, mocht Vrancken Peeters zelfs haar eerste wedstrijd op het hoogste niveau op het center court spelen.

Ze nam het op tegenover de Nieuw-Zeelandse Lulu Sun, die een behoorlijke maat te groot bleek te zijn. Vrancken Peeters verloor met 1-6 3-6 van de nummer 43 van de wereld, maar is wel een ervaring rijker. De Nederlandse is vooral actief in het ITF-circuit, het niveau onder het WTA-circuit.

Prijzengeld

Vrancken Peeters mag dan wel een wildcard gekregen hebben, ze ontvangt wel gewoon de volle mep aan prijzengeld. Helaas staat verliezen in de eerste ronde van het vrouwentoernooi slechts gelijk aan €2,585. Ter vergelijking: verliezen in de eerste ronden van het mannentoernooi is €7,580 waard.

Naast Vrancken Peeters komen ook Suzan Lamens, Anouk Koevermans en Isis Louise van den Broek nog in actie op de Libéma Open. Ariane Hartono werd maandagochtend in de eerste ronde uitgeschakeld. De Jong is de enige Nederlander bij de mannen, aangezien Tallon Griekspoor zich eerder met een blessure afmeldde.