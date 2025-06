Toptennisser Botic van de Zandschulp stelt Nederlandse fans teleur en meldt zich op laatste moment af

Tennisser Botic van de Zandschulp komt niet in actie op de Libéma Open. De 29-jarige Nederlander meldde zich op het laatste moment af voor het toernooi in Rosmalen. De Veenendaler heeft last van een blessure.

Na de afmelding van Tallon Griekspoor meldt nu ook de Nederlandse nummer twee zich af voor het grastoernooi. Van de Zandschulp zou maandagmiddag eigenlijk in actie komen tegen de Italiaan Mattia Bellucci. De mondiale nummer 89 heeft last van een spierblessure in zijn rechterbicep.

'Ingewikkelde blessure'

Van de Zandschulp liep de spierblessure op in aanloop naar Roland Garros. Hij verloor in de eerste ronde tegen de Amerikaan Emilio Nava en dus was de hoop dat hij weer fit zou zijn voor Rosmalen. "Helaas komt dit toernooi toch te snel voor mij", vertelde hij in gesprek met Ziggo Sport. "Het is een ingewikkelde blessure."

Het nieuws werd pas op de speeldag zelf bekend, tot teleurstelling van toernooidirecteur Marcel Hunze. "Dit is niet het nieuws waar ik op gehoopt had. Toen ik vanochtend hoorde dat Botic mij wilde spreken, wist ik dat het fout zat. Gelukkig hebben we nog een mooi deelnemersveld over."

Nederlanders

Naast Griekspoor en Van de Zandschulp meldde titelverdediger Alex de Minaur zich ook af voor het ATP250-toernooi. Nummer tien van de wereld Daniil Medvedev is de grote favoriet voor de titel. Jesper de Jong is de enige Nederlandse tennisser in het hoofdtoernooi.

Voor de toeschouwers in Brabant zijn er alsnog genoeg wedstrijd met Nederlandse deelnemers te zien. Vooral het vrouwentoernooi kent genoeg Nederlandse toppers. Suzan Lamens plaatste zich via de wereldranglijst, terwijl Ariane Hartono, Anouk Koevermans en Anouck Vrancken Peeters een wildcard ontvingen. De 19-jarige Isis Louise van den Broek plaatste zich via het kwalificatietoernooi.