De ene na de andere toptennisser spreekt zich de afgelopen weken uit over een mogelijke boycot van Roland Garros, omdat het prijzengeld daar te wensen over laat. Nu is het de beurt aan de omstreden Daniil Medvedev. "Het gaat erom dat het juiste gebeurt en er respect wordt getoond."

Daniil Medvedev kwam de afgelopen tijd vooral vrij vaak negatief in het nieuws. De omstreden Russische toptennisser sloeg onlangs nog zijn racket helemaal kort en klein en kreeg daarvoor logischerwijs een reprimande. In Rome behaalde hij de halve finale, waarin de oppermachtige eindwinnaar Jannik Sinner hem de baas was. Daags na die verliespartij spreekt Medvedev zijn zorgen uit over de mogelijk boycot die boven het tennis hangt.

Te weinig prijzengeld

Steeds meer toptennissers zijn immers ontevreden over de 'schamele' vergoeding qua prijzengeld in de Franse hoofdstad. Van de totale winst van het gehele toernooi gaat slechts 15 procent naar de tennissers zelf, die een percentage van 22 procent willen zien. Daardoor gaan er steeds meer geluiden op tot de boycot van Roland Garros en andere toernooien. Met het aanstaande begin van de Grand Slam in Frankrijk lijkt dat er dit jaar niet van te komen. Voor de winnaar in Parijs ligt 2.8 miljoen euro klaar. Deelname levert al 87.000 euro op.

Onder meer wereldtoppers als Sinner en Aryna Sabalenka vinden een boycot dan ook zeker een optie. Dat geldt ook voor Medvedev, die zijn collega's volgt. "Eerlijk gezegd is Jannik de leider en de grootste ster in het tennis op dit moment. Wat mijn mening betreft, ik vertegenwoordig natuurlijk de spelers, ik ben zelf een speler, dus ik steun hun perspectief", aldus een openhartige Medvedev in gesprek met het Russische Bolshe.

'Samen kunnen we alles bereiken'

"Op basis van de gegevens die we hebben gekregen, lijkt het erop dat de Grand Slams de spelers onderbetalen en als dat waar is, dan gaat het niet om geld maar om het juiste te doen en respect te tonen", lichtte de voormalig US Open-winnaar toe over zijn standpunt. "Als de cijfers die we hebben gekregen kloppen, dan moeten we samen één front vormen, want als spelers verenigd zijn, kunnen ze alles bereiken."

Dat het nou juist de toppers zijn die zich zo uitspreken, en niet de mindere goden, zorgt er volgens de 30-jarige Medvedev voor dat iedereen zich achter hen moet scharen. "Aangezien Jannik het voortouw neemt, moeten we hem volgen en druk blijven uitoefenen op de Grand Slams. Wat een boycot betreft, ik weet niet hoe ver het zal gaan, maar ik zou er zeker geen probleem mee hebben. Als de spelers daartoe besluiten, sta ik er volledig achter."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover