Door de blessure van Carlos Alcaraz is Jannik Sinner op dit moment dé grote man in het tennis. Dat is dan ook te zien, want de Italiaan speelde in 137 dagen een waar monsterbedrag aan prijzengeld bij elkaar.

Sinner behaalde zondag een absoluut unicum na zijn 2-0 zege op Casper Ruud tijdens de finale van het Masters-toernooi in Rome. Hij heeft nu alle negen Masters-toernooien minimaal één keer gewonnen. Een prestatie die alleen Novak Djokovic ooit haalde. Voor Sinner is het natuurlijk prachtig dat hij de geschiedenisboeken ingaat. Door al die toernooien te winnen, gaat hij er ook nog eens financieel flink op vooruit.

Door de overwinning in Rome mocht Sinner weer een bedrag van ruim één miljoen euro bijschrijven bij zijn totaal. Het tennisseizoen is inmiddels zo'n 137 dagen bezig en de Italiaan speelde al een gigantisch bedrag aan prijzengeld bij elkaar. De zege in Rome zorgt ervoor dat hij nu boven de vijf miljoen euro zitAlcaraz komt ondanks zijn blessure nog in de buurt met ruim vier miljoen euro en ook Alexander Zverev (2,6 miljoen euro) en Daniil Medvedev (1,9 miljoen euro) doen het nog goed.

Roland Garros

De grote vraag blijft wie Sinner kan verslaan op de volgende Grand Slam. Roland Garros start maandag met de kwalificaties en zonder Alcaraz lijkt er geen echte uitdager voor de Italiaan. Novak Djokovic zal aan het toernooi meedoen, maar het is maar de vraag of de routinier het powertennis van Sinner nog kan bijbenen. De winnaar in Parijs strijkt een gigantisch bedrag op van 2,8 miljoen euro. Overigens zijn veel toptennissers daar niet tevreden mee.

Sinner was zelf in ieder geval dolgelukkig dat hij het toernooi in Rome al op zijn naam mocht schrijven. Vooral door het feit dat een Italiaan voor het eerst sinds tientallen jaren de beker weer omhoog mocht houden. Sinner vond dat hij nog niet eens zijn beste tennis speelde, maar de overwinning zorgt er wel voor dat hij met vertrouwen kan bouwen richting Roland Garros en de jacht naar een volgende Grand Slam-zege.

