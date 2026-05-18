Jesper de Jong is een stap dichter bij het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Haarlemmer won in twee sets van Fajing Sun, maar heel overtuigend was het van de kant van de Nederlander niet.

De Jong is de afgelopen maanden niet in een allerbeste vorm. In zowel Rome als Madrid zat het ATP-toernooi er na de eerste ronde al op, waardoor de Nederlander zakte naar plaats 109 op de ranglijst. Dat betekent dat hij kwalificaties moet spelen om mee te mogen doen aan Roland Garros. Die kwalificatie begon maandag al met een wedstrijd tegen de Chinees Fajing Sun. Hij is de huidige nummer 263 van de wereld.

Beelden: Eurosport/HBO Max

Foutjes bij De Jong

Voor De Jong begon de wedstrijd niet goed toen hij in de eerste set direct werd gebroken. De Nederlander toonde echter veerkracht en sleepte er nog een tiebreak uit. Die wist hij ook nog eens te winnen, nadat slechts drie van de elf servicebeurten in die tiebreak werden gehouden. Vervolgens leek De Jong vertrouwen te hebben gekregen, maar hij begon set 2 misschien nog wel minder dan de eerste.

De Jong verloor in set 2 eerst de game van Sun en vervolgens verloor hij ook zijn eigen servicegame, waardoor hij 2-0 achter kwam. Toch toonde de Haarlemmer wederom veerkracht en pakte hij direct de game van Sun af, om vervolgens op 2-2 te komen. Bij een 5-5 stand wist De Jong zijn opponent wel weer te breken, waardoor hij mocht serveren voor de wedstrijd, maar een matchpoint kreeg hij niet. Ook de tweede set mondde uit in een tiebreak.

Weg naar Roland Garros

Dit keer was De Jong wel een stuk scherper wat betreft zijn tiebreak. Hij verloor slechts één keer zijn service en speelde met goed tennis de tiebreak tegen Sun uit. Daardoor won De Jong met 2-0 zonder dat hij enorm overtuigde. In ieder geval is de Nederlandse toptennisser een stukje dichter bij het hoofdtoernooi van Roland Garros. De volgende halte is een duel met Ilia Simakin of de Canadees Liam Draxl. Daarna zal hij nog een wedstrijd moeten winnen om Roland Garros definitief te halen.

Vijf Nederlanders in kwalificaties

In de kwalificaties krijgt hij gezelschap van vier landgenoten. Bij de mannen doen verder ook Max Houkes en Guy den Ouden een gooi naar het hoofdtoernooi. Bij de vrouwen is Nederland aangewezen op Suzan Lamens en Arantxa Rus, die via de drie tegenstanders de loting moeten zien te halen. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn de enige landgenoten die rechtstreeks geplaatst zijn.

