Geen nieuwe Nederlandse winnaar op Wimbledon. Zaterdagmiddag stond David Pel tegen alle verwachtingen in, in de dubbelfinale, maar zijn sprookje eindigde in mineur. Samen met gelegenheidspartner Rinky Hijikata verloor hij van de Britse thuisfavorieten Julian Cash/Lloyd Glasspool.

De boomlange Pel, die deze week zijn 34e verjaardag schreef, kon zijn sprookje schrijven met dank aan een landgenoot. Tallon Griekspoor bedankte voor het dubbeltoernooi, nadat hij vroeg was uitgeschakeld in het enkelspel. Pel en de Australiër overleefden ronde na ronde, vaak in spannende wedstrijden, en versloegen zelfs het als eerste geplaatste koppel Marcelo Arévalo/Mate Pavic:

Foutenlast in finale

Het zorgde er voor dat de Nederlander zaterdagmiddag in de finale op Centre Court stond. Pel had de kans om in de voetsporen te treden van namen als Jacco Eltingh, Paul Haarhuis en Wesley Koolhof. Maar de Nederlander leek gebukt te gaan onder de spanning. Hij leverde liefst drie servicegames in, meestal door dubbele fouten.

Bovendien was de samenwerking aan de overkant van het net vaak beter, vooral omdat Cash en Glasspool al zo'n twee jaar samen spelen. Dat terwijl Pel en Hijikata vlak voor het toernooi pas bij elkaar kwamen, wat de Nederlander zijn vaste koppelmaat kostte.

Einde sprookje

In de openingsset leverde Pel twee keer zijn servicegame, waardoor de Britten binnen 27 minuten met 1-0 voor stonden in sets. Daarna waren de koppels een stuk meer aan elkaar gewaagd en kregen Pel en Hijikata zelfs meerdere breekkansen. Driemaal was scheepsrecht voor ze, waardoor ze terug braken naar 4-4. Die break werd verzilverd, toen Pel voor de eerste keer zijn eigen game hield.

Er kwam een tiebreak, waarin Pel opnieuw een dubbele fout sloeg. Op een vervelend moment, want de Britten liepen daardoor uit naar 5-3. Ook het andere punt op zijn opslag ging naar Clash en Glasspool, die drie championship points kregen. Bij de eerste was het raak.

Mooie samenwerking

Tijdens zijn speech moest Pel vanwege zijn lengte (1.98 meter) eerst omhoog schuiven. Uiteraard kwam de bijzondere ontmoeting met Hijikata ter sprake. "We hadden elkaar niet eens ontmoet voor het toernooi. Toen Wimbledon begon, spraken we elkaar voor het eerst. Dat is absurd eigenlijk", lachte de Nederlander.

