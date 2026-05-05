Jannik Sinner is dé grote favoriet voor alle ATP-toernooien en Grand Slams in de tijd dat Carlos Alcaraz herstellende is van zijn blessure. Dat concluderen de Nederlandse ex-tennissers John van Lottum en Tjerk Borgstra. Zij zien dat de andere spelers op dit moment niet in de buurt komen van de Italiaan.

Tijdens de meest recente finale van een Masters 1000-toernooi in Madrid was het Alexander Zverev die de eindstrijd haalde tegen Sinner. De Italiaan had echter geen kind aan de Duitser, die op dit moment de nummer drie van de wereld is. Sinner won met 6-1 en 6-2 in sets en kwam geen moment in de problemen. Dat was eigenlijk het gehele toernooi het geval, want alleen in de eerste wedstrijd tegen Benjamin Bonzi moest hij een set inleveren. Zijn andere vijf duels won hij met 2-0 in sets.

'Niveau wat achter hem zit, is véél minder'

De Nederlandse ex-tennisser John van Lottum keek de finale in Madrid niet eens af. Hij schrok toch van 'hoe véél minder het niveau achter Sinner is'. "Dat vind ik zorgwekkend en wordt pijnlijk blootgelegd nu Carlos Alcaraz er niet is en Novak Djokovic nog maar weinig speelt", stelt de vijftigjarige Van Lottum tegenover de Telegraaf. De ex-speler vindt het 'voorspelbaar' en ziet Sinner 'revanche nemen' voor de periode dat hij zijn dopingschorsing uitzat. "Maar tuurlijk kan ik ook wel genieten van die dominantie", is Van Lottum ook eerlijk.

Van Lottum kan simpelweg nog niemand aanwijzen die ook maar in de buurt komt van Sinner nu zijn twee rivalen er niet zijn. "Van Zverev word ik ook niet warm. Hij is de nummer drie van de wereld, maar kon Sinner geen seconde testen in de finale. Er zit totaal geen verbetering of ontwikkeling in zijn spel om ook een keer van die jongens te winnen", haalt Van Lottum de Duitse toptennisser door de mangel. Zverev verloor de laatste negen ontmoetingen met Sinner en won slechts tweemaal een set.

Tjerk Bogtstra

Ook de 59-jarige oud-toptennisser Bogtstra vond de finale tussen Zverev en Sinner in Madrid 'eigenlijk geen wedstrijd'. "Zverev wordt gewoon van de baan getimmerd. Dit soort uitslagen zijn eigenlijk niet goed voor het tennis", is de oud-speler en huidig eigenaar van een tennis academie glashelder.