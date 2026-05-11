Lilly Becker, de ex-vrouw van voormalig toptennisser Boris Becker, heeft keihard uitgehaald naar haar ex-man. Volgens de Nederlandse betaalt het tennisicoon al jaren zijn alimentatie niet. "Schaam je je niet kapot", oordeelt ze snoeihard.

De in Rotterdam geboren Lilly was de tweede vrouw van ex-toptennisser Becker. Ze gaven elkaar het jawoord in 2009 en kregen in 2010 hun zoon Amadeus. In 2018 gingen Lilly en Boris uit elkaar en toen besloot de Britse rechtbank dat de oud-tennisser elke maand 8000 Britse pond over moest maken als alimentatie. Op Moederdag heeft Lilly Becker echter laten weten dat de Duitser al een tijdje deze betalingsverplichting niet nakomt.

In een interview met de Daily Mail vertelt Lilly Becker over haar zoon Amadeus en hoe hij op zestienjarige leeftijd nog altijd flink aan het groeien is. Soms vindt ze het lastig om voor nieuwe kleren te blijven zorgen en dus vroeg ze onlangs haar ex-man voor hulp. Becker gaf zijn zoon, volgens zijn ex, één designertrui en nam hem mee naar Dubai. 'De basisdingen' laat Becker echter na, aldus zijn ex-vrouw Lilly.

'Schaam je je niet kapot?'

"Schaam je je niet kapot", vraagt Lilly Becker zich openlijk af. "Sinds hij uit de gevangenis is, heeft hij tijd gehad om een nieuwe baby te maken, op dure vakanties te gaan en daar van alles over te posten op Instagram. Maar wanneer kijkt hij om naar de zoon die hij al heeft? Mijn nieuwe vriend helpt me, maar is dat niet jouw taak Boris", is de Rotterdamse keihard voor haar ex-man.

Lilly Becker vertelt ook dat haar ex-man zijn zestienjarige zoon nog maar zelden ziet. Sinds de verhuizing van Amadeus naar Duitsland praat de oud-toptennisser 'bijna niet' tegen zijn zoon en vraagt hij hem om naar Italië te vliegen zodat hij hem kan zien in plaats van andersom.

Nieuwe leven van Becker

Sinds Becker uit de gevangenis is, heeft hij een nieuw leven opgebouwd samen met zijn 23 jaar jongere vrouw Lilian de Carvalho Monteiro (34). Het stel kreeg eind 2025 zelfs een kindje genaamd Zoë Vittoria Becker. Zij is het vijfde kind dat Becker heeft. Zijn ex-vrouw Lilly Becker kan in ieder geval maar lastig blij zijn met het nieuwe leven van de ex-toptennisser.

"Ik zou heel graag blij voor hem en zijn nieuwe leven zijn, maar dat maakt hij me onmogelijk. Ik wil dat dit stopt. Ik wil dat Amadeus een vader heeft die er voor hem is. Niet voor dure resorts of luxe vakanties, maar gewoon voor de normale dingen die een vader hoort te doen", sluit Lilly Becker haar tirade richting haar ex-man af.

