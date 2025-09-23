De finale in het dubbelspel van het ATP-toernooi in Chengdu was vanuit Nederlands oogpunt wel een hele bijzondere. Robin Haase en Bart Stevens namen het daarin met hun buitenlands partners tegen elkaar op. Voor Stevens was het de kans om zijn eerste ATP-titel te winnen, maar het was routinier Haase die hem in de weg zat.

Het was al de tweede keer dit jaar dat beide dubbelaars tegenover elkaar stonden in de finale van een ATP-toernooi. Haase won samen met Botic van de Zandschulp in februari de titel in Montpellier door in de eindstrijd te winnen van Stevens en Tallon Griekspoor. Deze keer namen de twee het in China tegen elkaar op met andere partners, maar opnieuw was het Haase die de titel in de wacht sleepte.

Stevens begon met de Amerikaan Vasil Kirkov sterk aan de partij en het duo won de eerste set. De twee waren zodoende dicht bij een mijlpaal, want ook Kirkov had nooit eerder een ATP-titel gewonnen. Dat gold overigens ook voor Constantin Frantzen, de dubbelpartner van Haase.

Ervaren Haase troeft Stevens opnieuw af

De inmiddels 38-jarige Nederlander was daarmee veruit de meest ervaren speler, want hij schreef in zijn loopbaan al negen toernooien in het dubbelspel op zijn naam en deed dat in het enkelspel ook nog tweemaal. Hij hield de hoop op een tiende dubbeltitel levend door met Frantzen de tweede set te winnen en dus moest een supertiebreak de beslissing brengen.

De ervaring van Haase bleek uiteindelijk de doorslag te geven. Tot 4-4 gingen beide teams gelijkop, maar met vier punten op rij sloegen Haase en Frantzen het beslissende gaatje en op het derde matchpoint was het uiteindelijk raak: 4-6, 6-3, 10-7.

Haase pakt daarmee zijn tweede titel van het jaar en hij bereikt een bijzondere mijlpaal doordat het zijn tiende in totaal is. Hij stijgt dankzij de eindzege elf plekken op de wereldranglijst en is nu de nieuwe nummer 55 van de wereld. Veel tijd om na te genieten hebben Haase en Frantzen niet, want woensdag komen ze alweer in actie bij een Challenger-toernooi.

Mijlpaal

Stevens moet dus nog altijd wachten op zijn allereerste ATP-titel, maar door de finaleplaats stijgt hij wel naar de 65e plek. Dat is zijn hoogste notering ooit.