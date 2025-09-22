Voor Suzan Lamens is het maandag een bijzondere dag. De Nederlandse tennisster speelde afgelopen week ijzersterk bij het WTA-toernooi van Seoul en dat levert Lamens haar hoogste positie op de wereldranglijst op.

Lamens kwam afgelopen week in Zuid-Korea in actie en deed daar iets wat haar nog nooit eerder was gelukt. De Nederlandse tennisster rekende in de eerste ronde af met de Duitse Tatjana Maria en versloeg daarna uit Diana Shnaider. Die tweede zege was bijzonder, want de Russische is de nummer 19 van de wereld. Het was voor Lamens de eerste keer dat ze een speelster uit de top-20 van de wereld wist te verslaan.

De 26-jarige Lamens strandde uiteindelijk in de kwartfinales tegen Katerina Siniakova, maar die prestatie leverde haar wel aardig wat punten voor de wereldranglijst op. Daarop stijgt ze zeven plekken en daarmee is ze nu de nummer 57 van de wereld. Dat is een mooi moment voor Lamens, want de Nederlandse stond nooit eerder zo hoog.

Na Lamens is Arantxa Rus op de 126e plaats de beste Nederlandse, gevolgd door Anouk Koevermans op de 167e positie. Zij zijn de enige drie speelsters die bij de beste 200 van de wereld horen.

Belangrijke weken

Voor Lamens breken een aantal belangrijke weken aan, want ze verdedigt nog flink wat punten tot het einde van het jaar. Ze wist vorig jaar in oktober namelijk in Osaka haar enige WTA-titel te pakken en die punten vervallen binnenkort waardoor de kans bestaat dat ze nog wel wat plekjes gaat zakken.

US Open

Lamens liet zich onlangs ook al zien op de US Open. Ze haalde daar bij haar debuut de tweede ronde, maar verloor daarin van topspeelster Iga Swiatek. Lamens wist het haar echter erg moeilijk te maken en snoepte zelfs een set af van de nummer 2 van de wereld. Swiatek pakte overigens afgelopen weekend de titel in Seoul door Ekaterina Alexandrova in de finale te verslaan.