Dubbelspecialist David Pel is na Wimbledon plots een bekende Nederlandse tennisser. De 34-jarige Amstelvener behaalde eeuwige roem met een finaleplaats in het dubbelspel. Vandaag stond hij voor het eerst weer op de baan.

De boomlange Pel verloor met zijn Australische partner Rinky Hijikata de prestigieuze Wimbledon-finale in twee sets. Een waar spektakel voor de Nederlander, die tot dan toe niet in de buurt kwam van een grandslamfinale. Het leverde hem liefst 200.000 euro op.

Zijn partnerschap met Hijikata viel in het verkeerde keelgat van zijn vaste dubbelpartner. Normaliter speelde hij aan de zijde van de Zwitser Jakub Paul. Paul blijkt het Wimbledon-uitstapje van Pel niet te kunnen waarderen en beëindigde de samenwerking per direct. Toen hij inging op de uitnodiging van de Hijikata, was hij zijn vaste partner kwijt.

43-jarige partner

Dat was te zien tijdens de rentree van Pel op de tennisbaan. Hij heeft in de 43-jarige Jean-Julien Rojer een nieuwe dubbelpartner gevonden voor het Challenger-toernooi van Porto. Rojer neemt met zijn drie grandslamtitels in het dubbelspel genoeg ervaring mee voor zijn landgenoot.

Pel is door zijn prestatie op Wimbledon gestegen naar de 39ste positie van de wereldranglijst. Aangezien dubbeltoernooien vaak minder deelnemers telt dan in het enkelspel, moet de Nederlander alsnog toernooi op het tweede niveau spelen. Zijn eerste ronde met Rojer verliep wel met succes. Ze wonnen zonder grote moeite van het Portugese duo Vasco Leote Prata en Tiago Silva: 6-2 6-4.

Gigantisch verschil in prijzengeld

Het verschil in prijzengeld mag duidelijk zijn. Op Wimbledon nam hij zo'n 200.000 euro mee naar huis, terwijl hij op de Challenger in Porto tot nu toe slechts 1470 euro heeft verdiend. En let op: dit bedrag moet hij eerst nog delen met Rojer. Mocht het Nederlandse duo het toernooi winnen, verdienen ze ieder ruim 3600 euro.