De Nederlandse dubbelspecialist David Pel verloor zaterdag de finale van Wimbledon. Samen met gelegenheidspartner Rinky Hijikata ging het bij de laatste horde mis tegen Julian Cash en Lloyd Glasspool. Maar het had nog veel dramatischer af kunnen lopen: Pel ontsnapte aan diskwalificatie.

In de tweede set, nadat de eerste al was verloren, was er een moment dat Pel nadat het punt al was afgelopen toch nog een bal sloeg. En de tennisbal miste na zijn backhand op een haartje na het hoofd van een van de ballenkinderen. Als hij het kind wel had geraakt, was er een zeer grote kans dat de umpire Pel zou diskwalificeren.

Diskwalificatie

En dat is geen overdreven inschatting. Dat gebeurde namelijk dit jaar nog bij Roland Garros, toen Miyu Kato nadat een punt was afgelopen de bal tegen een ballenkind sloeg. De impact was zo groot dat het ballenkind in tranen was.

De Japanse tennisster verklaarde nog dat het uiteraard een ongeluk was en dat ze helemaal niemand wilde raken, maar de umpire diskwalificeerde haar, waardoor zij en dubbelpartner Aldila Sutjiadi de wedstrijd verloren.

Prijzengeld

Ook Pel verontschuldigde zich voor het moment. Hij sloeg zijn backhand nadat een bal van zijn partner uit was geroepen. Pel hief zijn hand om aan te geven dat zijn bal zonder opzet in de richting van het ballenkind was gevlogen.

Julian Cash and Lloyd Glasspool are the 2025 Gentlemen's Doubles Champions! 🏆



With a 6-2, 7-6(3) victory over Rinky Hijikata and David Pel, the pair become the first all-British team to win a Grand Slam men’s doubles title since 1936 🇬🇧



A sensational run at #Wimbledon pic.twitter.com/M2Lnc2mB0k — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Na de nederlaag was er een fijne financiële troost. Met het bereiken van de finale waren Pel en Hijikata verzekerd van ruim 400.000 euro aan prijzengeld, zo'n 200.000 euro per persoon dus. Bedragen waar Pel, die normaliter in de middenmoot van het tennis actief is, alleen maar van kan dromen. Tegen het Algemeen Dagblad zei hij eerder al dat tennissen op zijn niveau 'geen vetpot' is. "Ik vind het overdreven om te zeggen dat het overleven is. Maar het is geen vetpot, nee. Het prijzengeld is verbeterd, maar je maakt ook veel kosten.”

De finale

Na bijna anderhalf uur waren de setstanden 6-2 7-6 (3) in het voordeel van het als vijfde geplaatste Britse duo. Pel speelde op het gras van Londen zijn eerste grandslamfinale. Hij tenniste ook voor het eerst samen met Hijikata. Het koppel moest op weg naar de finale in drie partijen matchpoints wegwerken, maar bereikte wel verrassend de eindstrijd. In de halve finales rekenden Pel en Hijikata zelfs af met het als eerste geplaatste koppel Marcelo Arevalo uit El Salvador en de Kroaat Mate Pavic.

