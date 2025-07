Het sprookje van David Pel op Wimbledon wordt alsmaar groter. De Nederlandse tennisser (33) bereikte voor het eerst de kwartfinale van een Grand Slam, maar zet zijn prestaties met gelegenheidspartner Rinky Hijikata 'gewoon' door. Met het halen van de halve finales is hij plotseling 100.000 euro rijker.

Dat Pel überhaupt op Wimbledon, mocht al een wonder heten. Hij was met zijn Australische partner nummer 1 reserve en moest dus hopen op een late afmelding in het dubbeltoernooi. Die kwam uitgerekend van landgenoot Tallon Griekspoor, die na zijn verloren eersterondepartij in het enkelspel geen zin meer had om de dubbelen met landgenoot Botic van de Zandschulp. Pel stapte dankbaar in en schrijft momenteel zijn jongensboek op het Engelse gras.

Tallon Griekspoor liep met een lijf vol chagrijn van de baan na zijn eerste ronde van het enkelspel van Wimbledon. De Nederlandse toptennisser kon zijn gewonnen grastitel op Mallorca geen vervolg geven. Hij ging pijnlijk onderuit tegen de Amerikaan Jenson Brooksby

Naar de halve finale

Pel kroop met Hijikata door het oog van de naald in de eerste twee rondes, maar slaat sindsdien iedereen van de baan af. Zo ook dinsdag in de kwartfinales, zijn eerste keer bij de laatste acht van een Grand Slam. Pel was met Hijikata in anderhalf uur klaar met het Braziliaanse koppel Rafael Matos/Marcelo Melo: 7-6, 6-4. Die unieke prestatie brengt de Nederlander naar zijn eerste halve finales ooit.

100.000 euro rijker

Met het bereiken van de laatste vier zijn Pel en Hijikata verzekerd van ruim 200.000 euro aan prijzengeld, zo'n 100.000 euro per persoon dus. Bedragen waar Pel, die normaliter in de middenmoot van het tennis actief is, alleen maar van kan dromen. Tegen het Algemeen Dagblad zei hij eerder al dat tennissen op zijn niveau 'geen vetpot' is. "Ik vind het overdreven om te zeggen dat het overleven is. Maar het is geen vetpot, nee. Het prijzengeld is verbeterd, maar je maakt ook veel kosten.”

Voor David Pel ligt de wereld aan zijn voeten nu de Nederlandse tennisser de halve finale van Wimbledon haalde. De 33-jarige dubbelspecialist kwam via een bijzondere weg op de Grand Slam terecht en beleeft daar zijn hoogtepunt.

Topfavoriet de volgende?

In de halve finale komt er sowieso een confrontatie met een geplaatst koppel en in het ergste geval voor Pel en zijn Australische partner is dat het als eerste geplaatste duo Marcelo Arevalo (El Salvador)/Mate Pavic (Kroatië). Zij moeten wel eerst zien te winnen van de als tiende geplaatste Hugo Nys en Edouard Roger-Vasselin.

