Sander Arends heeft dankzij een uitstekend toernooi op de Miami Open een enorme sprong op de wereldranglijst gemaakt. De dubbelspecialist haalde met zijn Australische partner John Patrick Smith de halve finales en krijgt daar een sloot aan punten bij. In het enkelspel bungelt Jesper de Jong nog maar net in de top-honderd.

De 34-jarige Arends stond voor het Masters-toernooi in Miami op plek veertig, maar is door de halve finales te halen liefst twaalf plekken gestegen door de 315 punten die hij en Smith bij elkaar speelden. De Nederlander is nu de nummer 28 van de dubbelranking, zijn partner in Miami de nieuwe nummer 42. Beiden komen ze nu in de buurt van hun beste ranking ooit. Voor Arends was dat plek 23, Smith stond ooit 39ste.

Ook David Pel, die in de achtste finales van Miami strandde, is vier plekken gestegen op de dubbelranking. Hij staat nu net achter Arends op positie 29. Zij zijn nu samen de twee beste Nederlanders in het dubbelspel. Horacia Zeballos en Marcel Granollers wonnen het toernooi in Miami en zijn nu de nieuwe nummers 1 en 2 van de wereld.

Jesper de Jong

Tennisser Jesper de Jong is acht plaatsen gezakt op de wereldranglijst van het enkelspel. De 25-jarige Nederlander bezet nu de 99e plaats. De Jong is vooralsnog bezig aan een teleurstellend seizoen. De Noord-Hollander wist dit jaar geen enkele keer op het hoogste niveau (ATP Tour) de tweede ronde te bereiken. Hij kwam deze maand in actie op twee challengertoernooien in Spanje, waar hij in Murcia de halve finales haalde.

Top-tien en andere Nederlanders

Tallon Griekspoor zakte een plaats op de wereldranglijst naar de 30e plek. Botic van de Zandschulp steeg drie plaatsen en is de nieuwe nummer 62. Novak Djokovic viel weer uit de top-drie van de wereld en zag Alexander Zverev door een halve finale in Miami over hem heen gaan. Finalist Jiri Lehecka steeg acht plekken en staat nu met positie 14 op zijn beste plek ooit.

Vrouwen

Bij de vrouwen veranderde er niks in de top-vier, omdat Aryna Sabalenka de Miami Open won en haar leidende positie op de WTA-ranking uitbreidde. Suzan Lamens is op de 117e plaats de beste Nederlandse. Naast haar staan verder alleen Arantxa Rus en Anne Koevermans nog in de top-200 van de wereld.