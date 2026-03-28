Sander Arends heeft een absoluut droomtoernooi beleefd. De Nederlandse dubbelspecialist reikte met zijn partner John-Patrick Smith tot de halve finales van de Miami Open. Daar strandde het sprookje voor Arends, al verzekerde hij zich wel van ontzettend veel prijzengeld.

Arends en zijn Australische dubbelmaat vielen van de ene in de andere stunt op het Masterstoernooi. Daar hadden ze wel telkens een driesetter voor nodig. Arends en Smith begonnen het toernooi met 4-6 7-5 15-13 tegen het Nieuw-Zeelands en Indiase duo Michael Venus en Yuki Bhambri.

Geplaatst koppel uitgeschakeld

In de achtste finales zorgden Arends en Smith voor een daverende stunt. Ze namen het op tegen de Britten Julian Cash en Lloyd Glasspool. Zij waren in Miami als tweede geplaatst. Na een zenuwslopend duel trokken de Nederlander en zijn Australische kompaan aan het langste eind: 6-7 6-2 10-4. Wederom ging het duel dus tot het gaatje.

In de kwartfinales hadden ze mazzel. Ze troffen het enig overgebleven ongeplaatste koppel. De partij tegen Austin Krajicek uit de Verenigde Staten en de Kroaat Nikola Mektic (oude partner van Wesley Koolhof) werd met 4-6 6-3 10-8 gewonnen. Dus konden Arends en Smith zich opmaken voor een nieuwe kraker.

Geen nieuwe stunt

Het Italiaanse duo Simone Bolelli en Andrea Vavassori weigerde mee te werken aan een nog mooier sprookje. Voor Arends en Smith eindigde het verhaal abrupt: 3-6 4-6. Dus gaat het als zevende geplaatste koppel naar de finale, waarin zaterdag een confrontatie wacht met Harri Heliövaara en Henry Patten. Zij zijn als vierde geplaatst.

Prijzengeld voor Sander Arends op Miami Open

Door hun goede prestaties in Miami verzekerden Arends en Smith zich van liefst 133.000 dollar (omgerekend zo'n 115.000 euro). Dat bedrag zullen ze wel door tweeën moeten delen. Daarnaast maakt Arends ook nog een mooie jump op de mondiale dubbelranglijst. Hij schiet maandag, als de nieuwe ranking wordt gepubliceerd, van plek 40 naar plek 28. Daarmee is hij de beste Nederlander.