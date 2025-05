Nederlandse tennisser heeft geluk nodig voor uniek moment in carrière na domper in Rome

Jesper de Jong ziet mogelijk een uniek moment in zijn carrière aan zich voorbij gaan. De Nederlandse tennisser had zichzelf een bijzondere mijlpaal kunnen bezorgen door zich te plaatsen voor het masterstoernooi van Rome, maar verloor dinsdag in de beslissende kwalificatieronde. De Jong heeft echter nog een kans om mee te doen, maar moet dan wel hopen op een gelukje.

De Jong is bezig aan een sterk jaar en dat blijkt wel uit het feit dat hij onlangs voor de eerste keer in zijn loopbaan de top-100 van de wereldranglijst wist te halen. De Nederlander is de huidige nummer 93 van de wereld en hoopte deze week weer een uniek moment op de tennisbaan te beleven. Hij probeerde zich via de kwalificaties in Rome namelijk voor de eerste keer in zijn carrière voor een masterstoernooi te plaatsen.

De Jong moet hopen op gelukje voor uniek moment

De Nederlander moest daarvoor twee potjes winnen en was maandag in de eerste ronde overtuigend te sterk voor Harold Mayot. In de beslissende ronde bleek Thiago Seyboth Wild echter in twee sets te sterk: 6-7, 4-6. De Braziliaan bewees daarmee maar weer eens dat hij op gravel een gevaarlijke klant is. Dat was al langer bekend, want hij won twee jaar geleden op Roland Garros nog van wereldtopper Daniil Medvedev.

De droom van De Jong om eindelijk eens mee te doen aan een masterstoernooi leek daarmee voorbij, maar hij mag nog altijd hopen op een gelukje. Zizou Bergs, Benjamin Bonzi en Jan-Lennard Struff meldden zich namelijk op het laatste moment af voor het hoofdtoernooi. Dat betekent dat er drie plekken vrijkomen voor lucky losers.

Die plaatsen worden via een loting verdeeld tussen de vier hoogstgerankte spelers die in de laatste kwalificatieronde hebben verloren. De Jong hoort daar met zijn 93ste plek op de wereldranglijst sowieso bij en heeft dus een kans van 75 procent om alsnog toegelaten te worden tot het hoofdschema.

De Jong deed pas voor de derde keer mee aan het kwalificatietoernooi van een mastersevenement. In Madrid strandde hij onlangs in de eerste ronde, maar vorig jaar was hij in Rome al eens heel dicht bij deelname aan het hoofdtoernooi. Hij had toen pech met de loting en verloor in de beslissende ronde na een thriller van de Amerikaan Brandon Nakashima, die inmiddels de nummer 29 van de wereld is.

Arantxa Rus

Bij de vrouwen lukte het Arantxa Rus wel om zich met twee zeges te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De Nederlandse was lekker op dreef, want ze versloeg maandag de Italiaanse Anastasia Abbagnato met overtuigende cijfers (6-4, 6-1) en was een dag later ook veel te sterk voor Wang Xiyu uit China: 6-2, 6-2.

Tallon Griekspoor en Suzan Lamens

In Rome doen nog twee andere Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi. Tallon Griekspoor is bij de mannen direct toegelaten en speelt in de eerste ronde tegen Miomir Kecmanovic uit Servië, die hij in het afgelopen jaar al vier keer trof. Suzan Lamens doet bij de vrouwen mee en speelt in de eerste ronde tegen Renata Zarazúa uit Mexico.