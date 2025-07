Jesper de Jong verkeert in uitstekende vorm. De Nederlandse tennisser won woensdag zijn tweede duel van het ATP-toernooi in Kroatië. De Jong mag zich hierna mogelijk opmaken voor een wedstrijd tegen de nummer negentien van de wereld.

De Jong nam het woensdag op tegen Mariano Navone, die zeven plekken hoger staat op de wereldranglijst dan de Nederlander. De 25-jarige Haarlemmer staat momenteel 83e, zijn hoogste positie ooit. Dat kwam omdat hij afgelopend weekend voor het eerst in zijn carrière een ATP-finale haalde, in het Zweedse Bastad. De Jong verloor uiteindelijk van Luciano Darderi.

Ondanks dat De Jong en Navone dicht bij elkaar op de mondiale ranglijst staan, bleek de Nederlander oppermachtig. Hij won de eerste set met 6-3 en had daar maar een halfuurtje voor nodig. De tweede set verliep iets moeizamer. De Jong had weer met 6-3 kunnen winnen, maar zijn Argentijnse tegenstander redde liefst vijf keer een matchpoint. Uiteindelijk werd het 6-4.

Francisco Cerundolo

Ondertussen streden ook Francisco Cerundolo en Carlos Taberner (111e) tegen elkaar voor een plek in de kwartfinale. Cerundolo is de nummer negentien van de wereld. De wedstrijd tussen de Argentijn en de Spanjaard is nog bezig op het moment van schrijven. De Jong won nog nooit van een tennisser uit de top twintig.

Dat is overigens ook niet zo gek, want De Jong kwam vooralsnog alleen maar absolute toppers tegen uit de top twintig. Hij verloor tweemaal van Jannik Sinner, één keer van Carlos Alcaraz en ook Andrey Rublev en Alexander Zverev (twee keer) waren te sterk voor hem.

US Open

De tennissers bereiden zich langzaam voor op het laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar. Zondag 24 augustus gaat US Open van start. Dat is niet op gravel - waar De Jong nu op speelt in het Kroatische Umag - maar op hardcourt.