Botic van de Zandschulp heeft zich voor het eerst in meer dan twee jaar weer eens geplaatst voor de kwartfinales van een ATP-toernooi. De Nederlandse tennisser dompelde het publiek in het Oostenrijkse Kitzbühel in rouw door thuisspeler Filip Misolic in de tweede ronde te verslaan: 6-3, 7-6.

Van de Zandschulp was een paar jaar geleden nog de nummer 22 van de wereld, maar is inmiddels terug te vinden op plek 103. De Nederlander worstelt al lange tijd met zijn vorm en kon zich in Oostenrijk voor het eerst sinds april 2023 weer eens plaatsen voor de laatste acht van een ATP-toernooi.

Hij moest daarvoor afrekenen met Misolic, die drie jaar geleden zijn debuut maakte op het hoogste niveau bij dit toernooi en gelijk de finale haalde. De Oostenrijker is dit jaar lekker op dreef, maar daar trok Van de Zandschulp zich niets van aan.

Eerste kwartfinale sinds 2023

Hij had aan één break in de eerste set genoeg en kreeg bij 5-4 in de tweede set de kans om de partij uit te serveren. Dat lukte niet, maar in de tiebreak maakte hij het alsnog af. Van de Zandschulp dompelde de fans op de tribune daarmee in rouw, want alle Oostenrijkers liggen er nu uit.

"Het was een lastige wedstrijd, want hij speelt de laatste tijd geweldig tennis", zei Van de Zandschulp over zijn tegenstander Misolic in het interview op de baan. "Ik wist dat ik de eerste in de rally's moest zijn die het overwicht had. Ik voelde een beetje spanning toen ik voor de wedstrijd serveerde, maar gelukkig kon ik het daarna afmaken in de tiebreak."

Tegenstander

Van de Zandschulp weet nog niet tegen wie hij het op moet nemen in zijn eerste kwartfinale in meer dan twee jaar. De Nederlander speelt tegen de winnaar van het duel tussen Roberto Bautista-Agut en Thiago Seyboth Wild. Zij komen later op de woensdag in actie.

Dramatische afloop

De laatste keer dat Van de Zandschulp de kwartfinales van een ATP-toernooi haalde, was ook op gravel. In het voorjaar van 2023 haalde hij in München zelfs de finale, maar dat draaide uit op een drama. Van de Zandschulp serveerde in de eindstrijd tegen Holger Rune drie keer voor de partij en kreeg in totaal vier matchpoints om zijn eerste titel op het hoogste niveau te pakken, maar stapte toch als verliezer van de baan.

Robin Haase

Als Van de Zandschulp in Oostenrijk de finale haalt dan zou hij in de voetsporen kunnen treden van Robin Haase. Hij is de enige Nederlander in de geschiedenis van het toernooi die het toernooi wist te winnen. Haase won het evenement zelfs twee keer: in 2011 en 2012 was hij de beste op het Oostenrijkse gravel.