Het schema van de US Open loopt dinsdag flink wat vertraging op. Door de vele regenval, die ook nog aanhoudt boven New York, liggen veel tenniswedstrijden plat totdat het droog genoeg is om te spelen op het hardcourt. Dat zorgt voor uitgestelde starts op alle buitenbanen.

Er zijn een aantal velden op de US Open die in een stadion liggen waar het dak van dicht kan. Zodoende gaat het hoofdprogramma in bijvoorbeeld Arther Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld, gewoon door. Te beginnen met Madison Keys, die voor eigen publiek mag spelen. Daarna komen ook Taylor Fritz, Coco Gauff en Alexander Zverev na haar in actie in het iconische tennisstadion. Regen zorgt er op de buitenbanen voor dat er daar de komende uren niet gespeeld kan worden.

Nattigheid levert gevaar op

Het hardcourt op Flushing Meadows is gevoelig voor nattigheid. Maandagavond moest de wedstrijd van de Nederlandse Anouk Koevermans op baan 11 al enkele minuten stilgelegd worden omdat er enkele druppeltjes uit de lucht vielen. De lijnen worden snel glad en dat is weer gevaarlijk voor de spelers. Ballenjongens- en meisjes maakten toen met handdoeken de lijnen droog. Dinsdag is de regenval echter een stuk heviger en langduriger, waardoor er tot nader order niet getennist wordt. De verwachting is dat het enkele uren gaat duren.

Nederlanders de pineut

De vertraging treft voorlopig ook de drie Nederlanders die gepland stonden. Jesper de Jong zou op baan 10 als tweede aan de beurt zijn, maar moet dus eerst überhaupt maar eens in actie zien te komen. Hij moet sowieso wachten op een voorgaande partij, die pas kan beginnen als het droog is. Daardoor zou het kunnen gebeuren dat later geplande wedstrijden dinsdag niet gespeeld worden, maar opgeschoven worden naar woensdag (Nederlandse tijd). Dat geldt ook voor de duels van Botic van de Zandschulp (als vierde aan de beurt op baan 4) en Arantxa Rus (als derde aan de beurt op baan 7). Zij komen mogelijk dus helemaal niet meer in actie dinsdagavond.

Er wordt voorlopig dus alleen getennist op de binnenbanen. Tallon Griekspoor speelde dinsdagnacht bijvoorbeeld in Arthur Ashe tegen Ben Shelton, maar het is de andere drie overgebleven Nederlanders nu nog niet gegund om op een hoofdbaan in actie te komen.

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