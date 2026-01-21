Voor Jesper de Jong zit de Australian Open er nu echt op. De Nederlandse toptennisser was in het enkelspel kansloos tegen wereldtopper Daniil Medvedev, maar mocht het met landgenoot Sem Verbeek in het dubbelspel nogmaals proberen een rondje verder te komen. Die missie sneuvelde. Ook voor routinier Robin Haase viel het doek woensdag.

De Jong en Verbeek kwamen samen in hun partij in de eerste ronde dichtbij een zege. In de ruim twee uur durende partij tegen Orlando Luz en Rafael Matos moesten het maximale aantal games het verschil maken. De eerste set ging met 7-5 naar de Brazilianen en de tweede set eindigde in een spannende tiebreak: 7-6. In de volgende ronde had het ijzersterke Duitse koppel Kevin Krawietz/Tim Puetz, dat als vijfde is geplaatst in Melbourne, gewacht.

Sem Verbeek

Verbeek is een echte dubbelspecialist en won al eens een Grand Slam. Vorig jaar was de 31-jarige Nederlander samen met Katerina Siniakova al eens de beste in het gemengd dubbelspel op Wimbledon. Voor hem zit de Australian Open er nog niet op, want hij en Siniakova gaan ook in Melbourne proberen de titel te pakken. Pikant is dat Verbeek en Siniakova in de eerste ronde van het gemengd dubbelspel een andere Nederlander treffen. David Pel wacht dan met Alexandra Panova op zijn landgenoot en de Tsjechische. Pel verloor op Wimbledon de mannendubbelfinale.

Robin Haase

Robin Haase kwam er in de eerste ronde van de mannendubbel op de Australian Open ook niet doorheen. De 38-jarige Nederlander verloor met zijn Duitse partner Constantin Frantzen met 2-0 in sets kansloos van het als veertiende geplaatste duo Robert Cash/James Tracy uit de Verenigde Staten. Als Haase gewonnen had, moest de Nederlander in de tweede ronde tegen de liefst 44-jarige Jean-Julien Rojer. De Nederlandse dubbelspecialist is al jarenlang actief in het dubbelspel en bereikte met Marcelo Demoliner wél de tweede ronde.

