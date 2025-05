Nederlandse tennissers verliezen perfecte score in Rome: Arantxa Rus sneuvelt tegen angstgegner

Arantxa Rus is er niet in geslaagd om de geweldige Nederlandse reeks een vervolg te geven. De tennisster werd in de eerste ronde uitgeschakeld door angstgegner Katie Volynets: 3-6, 3-6. Rus wist in de hele partij slechts één keer haar eigen servicegame te winnen.

Rus had dinsdag gezien hoe landgenote Suzan Lamens haar partij in de eerste ronde had gewonnen en eerder op de woensdag slaagde ook Tallon Griekspoor daar bij de mannen in. Het was aan de nummer 103 van de wereld om die foutloze score intact te houden.

De Nederlandse sloeg zich op overtuigende wijze door het kwalificatietoernooi en trof met Volynets iemand die datzelfde had gedaan. De tennissters speelden in het verleden twee keer eerder tegen elkaar en beide keren won de Amerikaanse. Vooral hun laatste partij zal Rus en Volynets lang zijn bijgebleven, want vorig jaar won de huidige nummer 66 van de wereld na een gevecht van liefst 3 uur en 45 minuten hun onderlinge duel in Charleston.

Haperende service

Zo'n strijd werd het op het gravel in Rome niet. Volynets brak Rus in de eerste game van de partij en zette daarmee direct de toon. De Amerikaanse wist liefst vier keer de servicegame van de Nederlandse te pakken in de eerste set en won die dan ook simpel.

Rus hoopte in de tweede set terug te slaan, maar liep ook daarin constant achter de feiten aan. Dat kwam met name door de ontluisterende statistieken op haar eigen opslag. De Nederlandse won namelijk slechts één van de in totaal negen servicegames in de hele partij. Ook Volynets deed het met vier uit negen niet best in die statistiek, maar dat was ruim voldoende tegen Rus.

Nederlandse troeven in Rome

Lamens is daardoor de enige overgebleven Nederlandse vrouw in Rome. Haar wacht donderdag wel een zware taak, want ze speelt in de tweede ronde tegen de Belgische Elise Mertens. Lamens kan voor de eerste keer in haar carrière de derde ronde van een WTA 1000-toernooi halen.

Bij de mannen heeft Nederland met Griekspoor en Jesper de Jong nog twee troeven in handen. Griekspoor plaatste zich woensdag al voor de tweede ronde, terwijl de Jong donderdag pas zijn eerste partij speelt. Laatstgenoemde werd als lucky loser toegelaten tot het toernooi en maakt daardoor een uniek moment in zijn loopbaan mee.