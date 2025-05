Toptennisser Tallon Griekspoor 'moet wéér terugkomen' en is al ruim 30.000 euro rijker in Rome

Tallon Griekspoor moest van ver komen, maar staat toch in de tweede ronde van het Masters-toernooi van Rome. De Nederlandse toptennisser kwam tegen de Serviër met 1-0 (6-4) in sets achter, maar knokte zich knap terug. Met 6-3 en 6-0 trok hij de wedstrijd alsnog naar zich toe.

Het was al de vijfde onderlinge wedstrijd tussen Griekspoor en Kecmanovic in minder dan een jaar. De Nederlander was daarin maar één keer de verliezer, dus hij had het mentale voordeel tegen de Servische tennisser, die maar twaalf plekken lager stond op de ATP-ranking. Dat voordeel pakte ook in Rome weer goed uit.

Sterke service

De service van de Nederlander liep weer als een tierelier en ook in de winners blonk Griekspoor uit. De wedstrijd begon nog met een onderbreking vanwege regen op het Italiaanse gravel. Na de eerste game, die Griekspoor won, moesten de tennissers en het publiek even naar binnen. Daarna werd de partij in een ruk uitgespeeld en na ruim anderhalf uur was Griekspoor klaar met zijn tegenstander.

'Ik moet altijd terugkomen tegen hem'

Wéér verloor hij de eerste set tegen Kecmanovic, een terugkerend fenomeen. Daar wees de verslaggeefster Griekspoor na afloop ook op. "Ik moet altijd terugkomen tegen hem, we hebben veel harde gevechten uitgevochten", was hij complimenteus over zijn tegenstander. Het weer hielp de Nederlander mee in zijn zege. "De baan is verrassend langzaam, dus toen ik al die aces op het bord zag was ik blij. De zon draagt daar aan bij."

Prijzengeld

Met het bereiken van de tweede ronde in Rome is Griekspoor in ieder geval al verzekerd van 30.895 euro aan prijzengeld. Dat bedrag loopt in de rondes daarna alleen maar harder op. In de tweede ronde treft Griekspoor de Fransman Arthur Fils, de nummer 14 van de wereld. Op het Masters-toernooi in Monte Carlo vorige maand verloor de Nederlander nog van hem in de eerste ronde.

Nederlanders doen het goed

De Nederlanders doen het vooralsnog goed in Rome. Eerder bereikte Suzan Lamens al de tweede ronde. Bij de vrouwen speelt Arantxa Rus woensdagavond ook nog in de eerste ronde. Zij moest door de kwalificaties heen knokken om het hoofdtoernooi te bereiken. Bij de mannen doet verder Jesper de Jong nog mee. De jonge Nederlander is als lucky loser alsnog toegevoegd aan het toernooi. Hij speelt donderdag zijn eerste partij.

Laatste voorbereiding voor Roland Garros

Het Masters-toernooi van Rome is de laatste voorbereiding voor Roland Garros. Jannik Sinner keert in zijn thuisland terug van een dopingschorsing van drie maanden. Novak Djokovic meldde zich last minute af, waar Carlos Alcaraz in dat ontstane gat stapte.