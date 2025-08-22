De US Open krijgt er vooralsnog geen vierde Nederlander in het hoofdtoernooi bij. Arianne Hartono was dicht bij haar debuut op de laatste Grand Slam van het jaar, alleen ging in de laatste kwalificatieronde onderuit.

Hartono had het niet getroffen met de loting, ze nam het op tegen Francesca Jones uit Groot-Brittannië. Zij is de nummer 86 van de wereld en was als eerste geplaatst in het kwalificatietoernooi van de US Open. Ter vergelijking: Hartono staat 101 plekken lager op de mondiale tennisladder.

Kansloze nederlaag

Hartono zat er goed in, in New York. De 29-jarige Nederlandse won met 2-1 in sets van Ana Sofia Sanchez uit Mexico en een ronde later was ze de Australische Olivia Gadecki de baas. Vrijdag hoopte ze voor het eerst toe te treden tot het hoofdtoernooi in The Big Apple, alleen Jones stond dat niet toe.

De openingsset ging na twee snelle breaks in 36 minuten naar de Britse. In set 2 maakte Hartono er meer een gevecht van. Ze werd vroeg gebroken, maar repareerde de schade snel. Toch ging het bij 3-3 weer mis. Die break voorsprong gaf Jones niet meer af.

Dus blijft het voor Hartono vooralsnog alleen bij deelname aan de Australian Open (in 2022 en 2023). De andere grandslamtoernooien speelde ze nog nooit.

Andere Nederlanders

Het kwalificatietoernooi heeft nog twee Nederlandse deelnemers: Arantxa Rus en Jesper de Jong. Zij komen ook vrijdagavond nog in actie.

In het hoofdtoernooi zitten al Tallon Grieksoor, Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens. Zij hoorden donderdag wie ze treffen in het hoofdtoernooi.

