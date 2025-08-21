De loting voor het hoofdtoernooi voor de US Open is verricht. Het Nederlandse drietal dat rechtstreeks geplaatst is, kent daardoor hun tegenstanders. Tallon Griekspoor heeft het meeste geluk, voor Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens wachten pittige opgaves.

Wie het ook niet heeft getroffen, is Carlos Alcaraz. De winnaar van 2022 zit in een vreselijk schema met Reilly Opelka, Ben Shelton, Casper Ruud, Novak Djokovic en Taylor Fritz. In dat deel zit ook Griekspoor.

Griekspoor tegen 'oudje'

Hij treft de 37-jarige Franse veteraan Adrian Mannarino. Die twee speelden ooit één keer eerder tegen elkaar. Op het masterstoernooi van Rome in 2022 won Griekspoor met 6-4 6-4. De Fransman staat momenteel 73e op de wereldranglijst, maar zit in een betere vorm dan Griekspoor. Mannarino versloeg in Cincinnati de Amerikaan Tommy Paul.

De Nederlander reist daarentegen af naar New York met drie snelle uitschakelingen op zak. Op de ATP 1000-toernooien van Toronto en Cincinnati sneuvelde Griekspoor in zijn eerste partij. Om wedstrijdritme op te doen, schreef hij zich in voor Winston-Salem. Maar ook daar ging het snel mis. Gelukkig voor Griekspoor heeft hij wel een geplaatste status.

Van de Zandschulp tegen angstgegner

Botic van de Zandschulp ontmoet de nummer 11 van de plaatsingslijst: Holger Rune. Daar beleeft de Nederlander geen fijne herinneringen aan. Ze speelden twee keer eerder tegen elkaar, beide keren in de finale van de ATP München. In 2022 gaf Van de Zandschulp op vanwege medische problemen. Een jaar later had hij vier championship points, waarvan drie op 5-2 in de derde set. Toch won Rune alsnog.

Van de Zandschulp wacht daardoor nog altijd op een eerste ATP-titel. Wel trekt hij met vertrouwen naar New York, want in tegenstelling tot Griekspoor draait Van de Zandschulp wel goed bij ATP Winston-Salem.

Lamens

Suzan Lamens neemt het op tegen Valerie Glozman. De Amerikaanse kreeg een wildcard en staat 899e van de wereld. Overleeft Lamens die ronde, dan wacht mogelijk Iga Swiatek, de winnares van Wimbledon. Voor Lamens betekent het haar debuut op de US Open. Eerder dit jaar speelde ze ook voor het eerst op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon.

Nederlandse qualifiers

Er maken daarnaast nog drie Nederlanders kans om toe te treden tot het hoofdtoernooi: Jesper de Jong, Arantxa Rus en Arianne Hartono zitten in de tweede kwalificatieronde. Drie wedstrijden winnen, betekent deelname aan de US Open.

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.