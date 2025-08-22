Jesper de Jong heeft nog één overwinning nodig voor zijn eerste deelname aan de US Open. De 25-jarige Nederlandse tennisser won donderdag in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Wederom moest De Jong zijn geduld bewaren.

De Jong zou eigenlijk woensdag al in actie komen op Flushing Meadows, alleen toen was er Nederlands weer in New York. Vanwege hevige regenval werden wedstrijden stilgelegd en verplaatst. De Jong kwam zelfs niet eens de baan op, hij moest wachten tot donderdag.

Nieuw oponthoud De Jong

Donderdag rond 20.40 uur Nederlandse tijd stapte hij eindelijk de baan op tegen de Fransman Harold Mayot. Maar na twee punten (15-15) te hebben gespeeld doemde het volgende probleem op: er was iets mis met het veld. Dus konden De Jong en zijn tegenstander weer naar binnen. Er zat een deuk in de baan, dus kon er niet gespeeld worden.

Play suspended on the court where Jesper De Jong vs Harold Mayot are playing due to issues with the court.



Players went off court at the moment while they try to fix it. pic.twitter.com/qSk8usW4fJ — edgeAI (@edgeAIapp) August 21, 2025

Na 45 minuten werden De Jong en Mayot weer terug geroepen. In de openingsset gaven de twee elkaar nauwelijks ruimte. De games duurden dan ook lang. Er kwam een tiebreak, die De Jong met 13-11 naar zich toe trok. Zo stond hij na twee uur en achttien minuten met 1-0 voor in sets.

De Jong bezorgt zichzelf overwerk

De tweede stuk leek veel rapper naar De Jong te gaan. Hij brak zijn Franse tegenstander twee keer en snelde naar 4-0 in games. De laatste kwalificatieronde leek binnen handbereik, alleen toen ging het vreselijk mis. De Jong leverde zijn servicegame in terwijl hij met 40-15 voor stond, en in plaats van 5-0 was het 4-1. Maar daar bleef het niet bij: Mayot sleepte er een opnieuw een tiebreak uit. Daarin was de Fransman heer en meester.

Dan zou je denken dat De Jong mentaal geknakt zou zijn, maar niets bleek minder waar. Wederom snelde hij naar een 4-0 voorsprong in games. Toch maakte de Nederlander het weer spannend. Hij liet de Fransman terugkomen tot 4-2 en moest een breakpunt wegwerken om te voorkomen dat alles weer in balans was. De Jong bleef dit keer wel bij de les en na drie uur en 21 minuten was hij de winnaar. Dat had een stuk sneller gekund.

Hoofdtoernooi

De Jong moet nu nog één horde nemen in New York om door te dringen tot het kwalificatietoernooi. Wint hij van de Amerikaan Mitchell Krueger, dan voegt hij zich bij Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Bij de vrouwen zit Suzan Lamens al in het hoofdtoernooi en spelen Arantxa Rus en Arianne Hartono net als De Jong in de derde kwalificatieronde.

