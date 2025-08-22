Jesper de Jong is nog altijd in de race om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. De Nederlandse tennisser won donderdag een marathonpartij in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Heel soepeltjes ging dat niet.

De wedstrijd van De Jong werd tot driemaal toe uitgesteld. Eerst kon er niet gespeeld worden vanwege regenval en een dag later waren er twee keer problemen met de baan. Er zat een deuk in die gerepareerd moest worden.

Marathonpartij

Toch won de 25-jarige Haarlemmer van Harold Mayot uit Frankrijk: 7-6 (11) 6-7 (4) 6-3. De Nederlandse nummer twee moet nog één ronde overleven om zijn debuut te maken op de US Open. Zijn tegenstander is thuisspeler Mitchell Krueger. Op papier is het te doen: de Amerikaan is de nummer 186 van de wereld.

'Leuk was het niet'

De wedstrijd van drie uur en 21 minuten bleek een ware mentale uitdaging voor De Jong, reageerde hij na de partij op Instagram. 'Dit was echt iets anders. Ik ben heel blij dat ik mentaal sterk bleef, maar leuk was het niet, dat kan ik je vertellen. Morgen de laatste ronde!', is hij eerlijk.

De Jong is de huidige nummer 81 van de wereld, maar had de pech dat de automatisch gekwalificeerde tennissers voor de US Open (meestal de top 90-100 van de wereld) al eerder bepaald werd. Hij speelde vier keer eerder een grandslamtoernooi, waar hij iedere keer de tweede ronde bereikte.

Hoofdtoernooi

Mocht De Jong het hoofdtoernooi halen dan voegt hij zich toe bij landgenoten Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. Bij de vrouwen zit Suzan Lamens al in het hoofdtoernooi en spelen Arantxa Rus en Arianne Hartono net als De Jong in de derde kwalificatieronde.

