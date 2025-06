Beste Nederlandse tennisster wint van tegenstander én omstandigheden op Libéma Open, ontmoeting met vriendin van Tallon Griekspoor lonkt

Suzan Lamens heeft op de Libéma Open de tweede ronde bereikt. Daarmee zorgde ze voor het eerste Nederlandse succes op het grastoernooi op eigen bodem. In haar partij die werd geteisterd door regen versloeg ze Yanina Wickmayer: 6-3, 0-6 en 6-3.

Lamens begon moeizaam aan haar eerste partij op het hoofdtoernooi en keek al snel tegen een 3-0 achterstand aan. Gelukkig knokte ze zich knap terug in de set. Lamens won zes games op een rij, waarmee ze afgetekend de openingsset op haar naam schreef.

Beste Nederlandse tennisster na teleurstellend debuut op Roland Garros: 'Volgende keer een goede pats geven' Suzan Lamens debuteerde dinsdag op Roland Garros, maar werd direct uitgeschakeld. De 25-jarige Nederlandse toptennisster is nu teleurgesteld in zichzelf en wil vooral leren van haar nederlaag tegen Ashlyn Krueger.

Regenpauzes helpen Suzan Lamens

Haar Belgische opponente leek daarmee rijp voor de slag, maar in de tweede set waren de rollen weer volledig omgedraaid. Wickmayer rechtte haar rug en kwam overtuigend op gelijke hoogte met 6-0. Dat direct daarna een regenpauze moest worden ingelast kwam Lamens dan ook niet verkeerd uit.

De 25-jarige tennisster kwam na de onderbreking weer een stuk beter voor de dag. De lange rally's werden in haar voordeel beslist. Lamens kwam op 4-3 voorsprong, totdat opnieuw een regenbui voor problemen zorgde. Na weer enige tijd te moeten wachten, kwam ze weer sterk terug op de baan en brak ze direct Wickmayer. Daarmee was het verzet gebroken en maakte ze het op eigen service eenvoudig af.

Wordt aangevuld...

Bekende vriendin van Tallon Griekspoor brengt na historisch Roland Garros bezoekje aan Nederland Toptennisser Tallon Griekspoor boekte zijn successen op Roland Garros met een opvallende verschijning op de tribune die hem aanmoedigde. Het gaat om Anastasia Potapova, die nu op bezoek is in Nederland.

Ontmoeting met vriendin van Tallon Griekspoor

Dankzij de overwinning van Lamens mag ze in de tweede ronde van het grastoernooi in Rosmalen wederom aantreden. De beste Nederlandse tennisster neemt het dan op tegen de winnaar van de partij tussen Ann Li en Anastasia Potapova. Wanneer die laatst genoemde wint zou dit een bijzondere ontmoeting betekenen in de tweede ronde.

Potapova is namelijk de vriendin van Tallon Griekspoor. De Russische nummer 40 van de wereld is regelmatig gespot op de tribune om haar vriend aan te moedigen. Zo zag ze van dichtbij hoe Griekspoor het schopte tot de achtste finales op Roland Garros. Zijn beste prestatie op een Grand Slam tot nu toe. Potapova strandde op haar beurt in de tweede ronde.