Bibiane Schoofs heeft een einde gemaakt aan haar tenniscarrière. De Nederlandse maakte dat dit weekend bekend op haar Instagram-pagina. Volgens de 37-jarige Schoofs is het tijd, al speelde ze haar laatste wedstrijd naar nu blijkt al eind augustus.

Schoofs sluit af op het hoogste niveau, want eind augustus speelde ze in de eerste ronde van het dubbelspel op de US Open. De Grand Slam-wedstrijd met partner Antonia Ruzic bleek haar laatste. Ze verloren samen van het duo Anna Danilina/Aleksandra Krunic. "Ik heb op de US Open de laatste wedstrijd van mijn professionele carrière gespeeld. Het is klaar", maakt Schoofs haar beslissing wereldkundig via sociale media. "Het is meer dan dertig jaar geleden dat ik voor het eerst een racket oppakte."

'Een ongelofelijk avontuur'

Volgens Schoofs heeft ze een prachtcarrière gehad. "Van die eerste slag tot het bereiken van mijn hoogste noteringen van 142ste in het enkelspel (2012, red.) en 77ste in het dubbelspel (2023, red.). Ik heb drie WTA-dubbeltitels gewonnen, heb op alle Grand Slams gespeeld en ik heb de eer gehad om mijn land te vertegenwoordigen op de Billie Jean King Cup. Het is echt een ongelofelijk avontuur geweest. Ik ben zo dankbaar voor alle ervaringen, elke wedstrijd en elke herinnering die deze sport me heeft gegeven."

Dankwoord

Daarna gaat ze een heel rijtje mensen af die haar altijd hebben gesteund en geholpen. "Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder de aanhoudende support van zoveel geweldige mensen. Allereerst mijn ouders: jullie liefde en geloof in mij hebben me elke stap van mijn carrière gedragen." Ook heeft ze lovende woorden voor haar manager en coach Rudi Visser over, met wie ze al sinds 2010 samenwerkte. "Wat een rit is het geweest!" Ze staat ook stil bij alle tegenslag die haar carrière heeft getekend. Ze kampte veel met blessures.

'Het doet nog steeds pijn om te zeggen'

"Maar nu is het tijd. Tijd voor iets nieuws en voor iets heel anders. Het doet nog steeds pijn om het te zeggen, maar ja: het is tijd", sluit ze haar boodschap op Instagram af.