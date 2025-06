De Nederlandse tennisster Bibiane Schoofs heeft zich op een bijzondere manier geplaatst voor Wimbledon. De 37-jarige dubbelspecialiste is de nummer 412 van de wereldranglijst, maar mag toch aan het grandslamtoernooi meedoen. Dat heeft een bijzondere reden.

Het lukte Schoofs nooit om zich als enkelspeelster te kwalificeren voor een grandslamtoernooi, maar het dubbelspel gaat haar een stuk beter af. Ze staat voor de tweede keer op Wimbledon, een van de belangrijkste toernooien van de tenniskalender.

Dat is bijzonder te noemen, want Schoofs behoort momenteel helemaal niet tot de wereldtop. Ze is de nummer 413 van de wereld in het dubbelspel en in het enkelspel is ze al helemaal van de wereldranglijst afgevallen.

Protected Ranking

Voormalig Nederlands kampioen Schoofs speelt samen met de Oekraïense Dayana Yastremska. Zij behaalde vorige week nog de finale van een toernooi in het enkelspel. Schoofs en Yastremska hebben zich voor Wimbledon geplaatst onder de zogeheten Protected Ranking-regel.

Hoewel de Nederlandse flink is gezakt op de wereldranglijst, stond ze in 2024 nog wel in de top 100 van de wereld. Als een speler voor langere tijd uit de roulatie raakt, door bijvoorbeeld een blessure, kan een protected ranking aangevraagd worden. Dit heeft Schoofs - met succes - gedaan.

Enorm voordeel

Het bijkomende voordeel is dat ze speelt met Yastremska, de nummer 41 van de wereld in het enkelspel. In het dubbelspel worden de noteringen op de wereldranglijst van beide spelers bij elkaar opgeteld. Hier wordt naar de hoogste ranking gekeken, in het dubbelspel óf enkelspel. Het dubbelen met Yastremska geeft Schoofs dus een enorm voordeel.

Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint op maandag 30 juni. Het is nog niet bekend wanneer en tegen wie Schoofs in actie komt.

Grand Slams

Schoofs haalde als singelaar nooit de top 100 van de wereld. Ze deed wel mee in verschillende kwalificatietoernooien van grandslams. In het dubbelspel staat ze binnenkort voor de vijfde keer in haar carrière op een grandslamtoernooi, maar ze kwam nooit verder dan de eerste ronde.

Alles over Wimbledon

