Botic van de Zandschulp is bij zijn rentree op gras gestrand in de kwalificaties van het ATP-toernooi van Mallorca. De Nederlandse tennisser verloor zijn eerste wedstrijd na zijn uitschakeling op Roland Garros.

De 29-jarige tennisser verloor in Mallorca in drie sets van de Amerikaan Nishesh Basavareddy: 6-4 6-7 (5) 7-5.

Rentree

Voor Van de Zandschulp was het de eerste wedstrijd na zijn uitschakeling in de eerste ronde van Roland Garros. Daarna meldde de nummer 91 van de wereldranglijst zich met een bovenarmblessure af voor het Libéma Open in Rosmalen. Ook nam hij na ruim een jaar afscheid van zijn coach Peter Lucassen.

Tegen de 20-jarige Basavareddy werkte Van de Zandschulp in de derde set vier matchpoints weg op 5-4. Twee games later benutte de Amerikaanse nummer 102 van de wereldranglijst zijn vijfde matchpoint wel.

Jesper de Jong en Tallon Griekspoor

Jesper de Jong slaagde er ook niet in de tweede ronde van de kwalificaties te halen. Hij verloor in drie sets van de Australiër Bernard Tomic: 5-7 6-4 6-4. De 25-jarige Nederlander speelde wel op de Libéma Open en het ATP-toernooi in Halle. Op beide toernooien werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld.

Tallon Griekspoor is als vierde geplaatst op Mallorca en heeft een bye in de eerste ronde. Ook hij meldde zich af voor de Libéma Open en kwam sinds Roland Garros niet meer in actie.