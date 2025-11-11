Het huidige tennisseizoen loopt ten einde, maar de toernooidirecteuren zijn achter de schermen druk bezig om hun deelnemerslijst voor 2026 rond te krijgen. Zo ook Richard Krajicek. De winnaar van Wimbledon heeft landgenoot Tallon Griekspoor opnieuw weten vast te leggen voor het ABN AMRO Open.

Griekspoor zal - als alles goed verloopt - voor de negende keer aanwezig zijn in Rotterdam Ahoy, waar het ATP 500-toernooi wordt gehouden. Eerder legde Krajicek al wereldtopper Carlos Alcaraz vast. Daar kwamen ook de namen van Alex de Minaur en Stefanos Tsitsipas bij.

Bewogen jaar Griekspoor

Met Griekspoor heeft Krajicek opnieuw een speler uit de top-25 van de wereld binnen gehengeld. De 29-jarige Nederlander kende een bewogen seizoen. In het voorjaar won hij van Alexander Zverev op Indian Wells. Hij kwam de Duitser ook tegen op Roland Garros, waar Griekspoor voor het eerst de vierde ronde bereikte. Helaas moest Griekspoor daarin geblesseerd opgeven.

Vervolgens won hij in Mallorca een grastoernooi. Dat niveau nam hij niet mee naar Wimbledon. Op het heilige gras in Londen verloor de Nederlander in de eerste ronde. Dat bleek het begin van een mindere periode. Griekspoor won maar één partij tot aan het masterstoernooi van Shanghai begin oktober. Het was een van de redenen dat hij opnieuw brak met zijn coach Kristof Vliegen. Ook stelde hij zich niet beschikbaar voor het Nederlandse Davis Cup-team.

In China versloeg Griekspoor onder anderen wereldtopper Jannik Sinner, alleen liet hij de kans liggen om de kwartfinales te bereiken. Later die maand haakte Griekspoor geblesseerd af in de kwartfinales van de ATP Wenen tegen Zverev. Na een nederlaag op het masterstoernooi van Parijs ging Griekspoor met zijn Russische tennisvriendin Anastasia Potapova op vakantie.

Krajicek blij met komst Griekspoor

Toernooidirecteur Krajicek is blij met de komst van Griekspoor naar Rotterdam. "Tallon heeft in de afgelopen jaren laten zien met de steun van de fans altijd iets extra’s te kunnen brengen", aldus Krajicek. "Hij is een speler die het iedere wereldtopper lastig kan maken en die beschikt over meerdere wapens. De Nederlandse fans hebben hem niet voor niets massaal omarmt."

In 2023 en 2024 haalde Griekspoor de halve finales in Rotterdam. "Hij zorgt altijd voor strijd op de baan. Het zou zomaar kunnen dat hij dit keer ook de laatste stap naar de finale zet."